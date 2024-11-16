今年冬天必搭！5條日本東北特色鐵道　看山海絕景、直達滑雪天堂

▲位於岩手縣的「釜石線」，就是真是版的銀河鐵道列車。（圖／JR東日本提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本東北地區冬季最讓人著迷的風景，無疑是白雪紛飛的銀白世界，搭乘鐵道列車徜徉其中，更是旅人在這個季節不可錯過的體驗。本篇整理5條絕美雪景鐵道，搭上真實版銀河鐵道列車，還能欣賞日本最美雪景鐵道，同時，持有JR東日本鐵路周遊券（東北地區）或JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）票券，皆可無限次自由搭乘。

■岩手縣 釜石線

日本知名童話作家宮澤賢治的代表作《銀河鐵道之夜》中，如夢似幻的銀河鐵道就真實存在於釜石線的「宮守川橋梁」。位於岩手縣的釜石線連接花卷和釜石，全線24個車站都是以宮澤賢治作品中常用的世界語名稱命名，而從「宮守站」步行十分鐘便可看到銀河鐵道的原型「宮守川橋梁」。

在白雪紛飛的冬日，列車從一片雪白中竄出，緩緩駛過高17公尺的五連拱橋，從地面往上看，列車彷彿漂浮於銀色空中，吸引許多人駐足捕捉這「銀河鐵道」的畫面。

▲▼只見線被譽為日本最美雪景鐵道。

■福島縣 只見線

「只見線」被評選為日本雪景最美鐵道，始自福島縣會津若松站，途中經過8座鐵橋，而這之中最著名的就是「只見川第一橋梁」。鐵橋聳立於河谷，兩側的樹木染上層層白雪，搭配列車駛出的畫面，偉大而動人、壯闊而浪漫，令所有看過的人一生無法忘懷。

除了第一橋梁之外，第二至第四橋梁也都是吸引眾多鐵道迷的拍攝點，冬天時白雪紛飛、朦朧如畫般的鐵道橋樑絕景，讓人想要通通蒐集起來。

▲▼五能線能看山海絕景。

■秋田縣 五能線

五能線是深受旅客歡迎的一條鐵路，途中可眺望白神山地和日本海的絕美景色，沿線更是經過了十二湖、青池、不老不死溫泉、千疊敷海岸等值得一訪的自然景點，冬季的五能線景色更是令人屏息，澄澈空氣中飄散的雪與來自日本海的風，將整片海岸覆上銀白帷幕。

其中，熱門觀光列車「Resort 白神號」車廂內設有觀景室、活動表演空間，不只可以將沿線的山海絕景盡收眼底，還能一併體驗東北的傳統藝術文化，旅客可以選擇從秋田或青森出發搭乘「Resort 白神號」，在旅程的安排上可說是十分方便。

▲位於長野的大糸線，可以直達滑雪天堂「白馬地區」。

■長野縣 大糸線

連結長野縣松本市至新潟縣糸魚川市的「大糸線」，也是冬天不可錯過的鐵道路線，搭乘大糸線，途中會經過田園小鎮安曇野和滑雪勝地白馬。

安曇野市坐落在北阿爾卑斯山腳下，連綿的積雪山峰環繞四周，您可以漫步於幽靜的田野小路、探訪充滿藝術氣息的博物館，來一場洗淨身心靈的冬日之旅；而沿著北阿爾卑斯山的白馬山麓延伸近30公里，則是世界知名的滑雪勝地「白馬山谷」，其廣闊的土地及優質的粉雪，加上溫泉飯店、超過20座的滑雪場，除了是許多滑雪初學者的首選，更吸引了來自世界各地的冬季運動愛好者。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）