加滿滿芋泥！麻古茶坊「芋泥波波鮮奶2.0」、「芋泥鮮奶」回來了

▲麻古茶坊冬季限定「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」重磅回歸。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

芋泥控每年就等這杯！手搖飲品牌「麻古茶坊」冬季限定超人氣「大甲芋頭系列」回來了，包括「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」一次全回歸，即日起於北區、宜蘭和花東搶先開喝，11月20日全門市上市。

麻古茶坊嚴選質地扎實的大甲新鮮芋頭，每日現煮現蒸製成綿密芋泥製成濃郁系芋頭飲品，其中，「濃厚芋泥鮮奶」是芋泥搭配濃醇鮮奶的組合，每一口都能吸到帶有顆粒感的芋泥及奶香，「芋泥波波鮮奶2.0」則是芋泥鮮奶配上Q彈寒天波波，增添咀嚼口感，2款飲品中、北部售價90元，南部85元。

麻古茶坊芋泥系列即日起在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東搶先上市、11月20日起全台開賣。

▲五桐號全新「紅心芭樂系列」可搭配綠茶、烏龍茶共2款茶底選擇。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，「五桐號」即日起也推出4款全新飲品，其中，「紅心芭樂系列」是選用紅心芭樂做為主角，有搭配梅子醬、檸檬汁結合茉莉綠茶的「紅心芭樂綠茶」，口感微酸中帶有鹹香，再加上清爽綠茶香，解膩又清爽；「紅心芭樂烏龍」則是把茶底換成烏龍茶，更添醇厚滋味，2款飲品中杯售價55元、大杯65元。

▲奶霜甜心系列選用香濃奶茶為基底分別搭配開心果奶霜、太妃奶霜。

再來是奶霜控必喝「奶霜甜心系列」，其中，「開心果奶霜奶茶」是選用香濃奶茶結合帶有堅果香的開心果奶霜，香氣十足、甜而不膩；另一款「太妃奶霜奶茶」則是帶有焦糖香氣濃厚的太妃奶霜與奶茶的組合，打造滑順口感，2款飲品北部售價75元、南部70元。