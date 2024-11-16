全台「3大花海」免費賞！桃園圖騰花毯超壯觀　太空總部降臨台中

▲2024台中國際花毯節即日起展至12月1日，目前已進入最佳花期。（圖／台中市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

一望無際的花海，向來是民眾假日踏青、拍照首選，《東森新媒體ETtoday》特搜當下最美的3大花海，包含桃園大溪「3.6萬坪花毯」有黑毛豬等特色圖騰；17公尺高的「神秘太空總部」搬進台中國際花毯節展區，宛如置身外星球般奇幻，3大花海全部免門票，趕緊揪親友把握時間賞花去。

▲「2024大溪水岸花卉」11月16日至24日開展。（圖／桃園市農業局提供）



2024大溪水岸花卉農遊

「桃園花彩節」因釋出空拍圖逐年打響知名度，今年同樣在桃園大溪月眉休閒農業區展出，但升級為「2024大溪水岸花卉農遊」活動，今（16日）起至11月24日登場，含農民創意花田約5公頃圖騰，整體面積達12公頃（約36,300坪）。

▲主會場就在「大溪李騰芳古宅」。（圖／桃園市農業局提供）



不只如此，主活動會場就在「大溪李騰芳古宅」，此區以「花田約會」為主題，現場有巨型野餐籃及餐盤、水果，如同大人國的巨型野餐場景，民眾可跟大型野餐籃、大茶杯、大餐盤合影，留下「花田杯緣子」的趣味美照。同時，活動期間邀請U:NUS人氣團體、蟲蟲馬戲團、聽農村天籟-阿卡貝拉等表演節目在假日上演，平日每天有手作黏土、自然樹葉貼畫等農事DIY可參加。

▲到「太空花境」展區，目睹高達17米、直徑55米的神秘太空總部帶來的震撼。（圖／台中市觀旅局提供）



2024台中國際花毯節

「台中國際花毯節」即日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃展區登場。台中市觀旅局坦言，籌備過程中歷經多個颱風的考驗，植物生長略受影響，而本周將迎來繁花綻放的時刻，到此能看到大片波斯菊與百日草盛開，一路展至12月1日止。

▲可以新社山景或雲海為背景，增加構圖的豐富性。（圖／台中市觀旅局提供）



也別忘了到2公頃的「太空花境」展區，目睹高達17米、直徑55米的神秘太空總部帶來的震撼。觀旅局補充，台中市攝影學會專家建議，早晨和黃昏時分是拍攝的最佳時機，此時色溫佳，早晨自然光線柔和，傍晚天空如水彩般的渲染效果，適合拍攝大面積的花海，也可以新社山景或雲海為背景，增加構圖的豐富性。

▲關渡花海河濱區展期延長至11月24日。（圖／北市工務局提供）



2024關渡花海-花續北投

先前受到康芮颱風摧殘，「2024關渡花海-花續北投」花朵盛開不如預期，不過河濱展區裡，仍有許多花苞挺過風災，正重新綻放中，工務局加碼展期延長至11月24日。另外，八仙抽水站周邊（八仙展區）今年現場花開甚少，不復往年盛況，請民眾不要白跑一趟。

▲「北投關渡花海」今年再加碼新增一個「河濱展區」。（圖／北市工務局提供）



河濱展區鄰近承德路6段的雙溪河濱公園，就位於雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸，一共規劃「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3區，最大亮點是「竹澗熊縱」4米高的稻草藝術熊，以及竹編酒瓶、黃波斯菊花帶，象徵外雙溪的溪流意象。