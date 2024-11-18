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郵輪上4大網評必吃美食　歌詩達郵輪精彩義式假期

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

郵輪之旅，也是美食之旅，許多搭過歌詩達郵輪的旅客在網路上分享美食，包括：牛排、冰淇淋、PIZZA、漢堡，都是熱推選項。

歌詩達郵輪莎倫娜號上，有各式美食供選擇，宛如美食馬拉松24小時不停歇，吃飽喝足還能運動一下，享受健身房、綜合運動場、露天甲板跑道、游泳池等設施。

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲登上歌詩達郵輪莎倫娜號，享受低調奢華義式假期。（圖／歌詩達郵輪）

承襲義大利文化，歌詩達郵輪莎倫娜號滿載義式風情，從船的設計、裝飾、服務、美食等，無不讓乘客體驗義式低調奢華享受。

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲佛羅倫薩牛排館中可以吃到道地義大利牛排。（圖／歌詩達郵輪）

網友好評的牛排，可以到莎倫娜號佛羅倫薩牛排館品嘗。義大利佛羅倫薩必吃的美食便是丁骨牛排，牛肉經過嚴格挑選，精心製作出的厚實軟嫩牛排，讓人一吃就上癮，回味無窮。

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲Amarillo冰淇淋店提供新鮮製作的義式冰淇淋與馬卡龍點心。（圖／歌詩達郵輪）

被網友大推的冰淇淋，便是大人小孩都喜歡的義大利冰淇淋Gelato。義大利冰淇淋是源自於義大利的甜點，與一般冰淇淋相比，更強調使用天然食材，脂肪含量也低很多。

莎倫娜號上的Amarillo冰淇淋店，有多樣美味繽紛的義大利冰淇淋，有位郵輪旅遊達人曾分享，上船的每一天都會和家人吃上兩球Gelato，美味程度可見一斑。

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號上能吃到最純正的那不勒斯披薩。（圖／歌詩達郵輪）

披薩可謂義大利的招牌美食，在莎倫娜號上能嚐到最純正的那不勒斯披薩，喜愛披薩的旅客千萬不要錯過。披薩手工現擀，然後在烤製薄脆的餅皮上，鋪滿酸甜的番茄，以及濃厚牽絲的起司，多層次的口感，天天吃都不會膩！

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲海灘美食街的漢堡等待飢腸轆轆的人來享用。（圖／歌詩達郵輪）

另外一個船上熱門的美食是～漢堡，可以在第9層甲板船中的海灘美食街The salty Beach Street Food找到，除了漢堡之外還有薯條、義式薄餅和甜點等，是旅客吃宵夜的不二選擇。

▲▼郵輪上4大網評必吃美食 歌詩達郵輪精彩義式假期。（圖／業者提供）

▲鍾愛美食的老饕一定要到CASANOVA餐廳品嘗美味佳餚。（圖／歌詩達郵輪）

除了四項被網友熱推的美食，還要推薦CASANOVA餐廳給鍾愛美食的老饕們。歌詩達郵輪聯合3位摘星主廚（Bruno Barbieri、Helene Darroze、Angel Leon），打造以郵輪目的地為主題的佳餚，在CASANOVA餐廳提供星級料理菜單，獨一無二的美味就在這裡，從味覺中體驗旅程的風土人情，是一生難忘的旅遊回憶。

推薦航次
★日韓跳島遊4/5/6天
★4月8、14日出發三人同行一人免費

詳見
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa
YouTube頻道影片分享 https://reurl.cc/ey1Gmb

 
關鍵字： 歌詩達郵輪 日韓旅遊 莎倫娜號

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