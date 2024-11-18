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親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

親子旅行，不僅能加強情感連結，父母與孩子一起觀察世界，創造一起成長的共有回憶。

歌詩達郵輪深知父母所需，莎倫娜號上豐富的娛樂設備，以及專屬孩子的俱樂部，量身打造超強親子旅遊海上樂園。4月8、14日出發，還有3人同行1人免費優惠。

▲▼親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號第14 層甲板上的360度彎道滑水道可以體驗刺激快感。（圖／歌詩達郵輪）

旅遊，打開孩子的眼界，原來這世界是如此好玩呀！在大人小孩都喜歡的360度彎道滑水道一衝而下，一起大聲喊、大聲笑，共同體驗海洋上的刺激遊戲，感情自然而然建立。

▲▼親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費。（圖／業者提供）

▲思高俱樂部是孩子們的玩樂天堂，從寓教於樂中學習新事物。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上特別規劃兒童專屬思高俱樂部，無需額外付費，分齡的安排，讓每個孩子都能從寓教於樂的遊戲中收穫滿滿。男生可以 自費 參加一日小船長、女生則可以 自費 參加一日小公主活動，有機會學到學校課堂上沒教的新事物。

▲▼親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費。（圖／業者提供）

▲麗都日光甲板夜晚變身成為天幕影院。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪的第9、10 層甲板是麗都日光甲板，無論海上天氣如何，這裡都能輕鬆游泳。天氣好時，玻璃穹頂慢慢滑開，讓陽光照射進來，可以在躺椅上享受日光浴。夜晚時分，日光甲板搖身一變成為天幕影院，全家人在星空下一起看電影，享受無與倫比的天倫時光。

▲▼親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號上爸媽重溫浪漫兩人世界，一起享受SPA。（圖／歌詩達郵輪）

爸媽把孩子帶到思高俱樂部，交給工作人員照顧，就能享受難得的兩人時光，而整艘郵輪就是放鬆的天堂。

在Solemio Spa水療中心，有私密的海上SPA，躺在自動發熱的馬賽克躺椅，體驗水療、按摩，香薰等服務，讓身心靈都得到療癒。除此，還有潘神 Disco 舞廳酒吧、宙斯大劇院等娛樂設施，每一個都不要錯過。

▲▼親子旅遊最夯歌詩達郵輪　莎倫娜號指定出發日3人同行1人免費。（圖／業者提供）

▲郵輪的夜晚有許多精心規劃的主題派對。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上的夜晚，絕對沒有機會說無聊，精心規劃許多主題派對，讓全家一起享受跑趴樂趣。威尼斯、義大利之夜，掛上義大利國旗，Dress code就是國旗的顏色～紅色、綠色、白色；受歡迎的白色派對Party，大家穿上白色衣服來參加，還有船上長官共舞，歡樂氛圍無法擋。

推薦航次
★日韓跳島遊4/5/6天
★4月8、14日出發三人同行一人免費

詳見
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa
YouTube頻道影片分享 https://reurl.cc/ey1Gmb

關鍵字： 歌詩達郵輪 莎倫娜號 日韓旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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