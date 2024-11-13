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春節住礁溪溫泉旅館每人1825元起　獨享大浴池泡湯、早餐吃到飽

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉丰旅頂樓無邊際溫泉泳池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻明年（2025）過年出遊商機，晶華酒店集團旗下旅宿品牌「晶泉丰旅」與「礁溪捷絲旅」均推出春節早鳥優惠，每人每晚最低1825元起就能在過年期間入住溫泉飯店，享受美人湯外，還附早餐吃到飽，若挑選一泊二食，則有機會享受龍蝦鍋物大餐。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

▲▼住礁溪捷絲旅一泊二食還享有龍蝦海陸鍋。（圖／業者提供）

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

礁溪捷絲旅推出「小龍慶豐年」春節住房專案，優惠期間自2025年1月24日起至2月2日，四人同行入住溫泉家庭房，一泊一食每人每晚1825元起，另提供一泊二食專案，每人每晚3325元起，包含豐盛自助早餐以及龍蝦海陸鍋物套餐。11月30日前於官網訂房還可獲贈「超品起司烘焙工坊」的頂級巧克力夾心餅乾禮盒讓房客帶回家，且訂房加購高鐵車票可享全台最低78折起優惠。

▲▼北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲▼北投晶泉丰旅（上圖）與礁溪晶泉丰旅（下圖）均推出春節專案。（圖／業者提供）

▲▼礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅與礁溪晶泉丰旅則都推出「乙巳迎春 晶蛇送福」春節住房專案，接受即日起至2025年2月2日前的訂房。北投晶泉丰旅一泊一食，雙人同行每房1萬2600元起；礁溪晶泉則主打一泊二食，四人成行每人每晚最低4875元起。

11月30日前預訂礁溪晶泉丰旅一泊一食春節住房專案，再享限量加贈清酒名品「獺祭純米大吟釀45」，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠，還可享早餐吃到飽，並到頂樓享受最美無邊際泳池與星光電影院。

▲▼礁溪寒沐酒店。（圖／業者提供）

▲礁溪寒沐酒店推出周年慶活動。（圖／業者提供）

而礁溪寒沐酒店為了慶祝開幕7周年，即日起推出「與沐同旅齊步走」活動，即日起至12月27日預訂住宿每晚9100元起，透過官網或電話預訂還可參加抽獎，包括寒沐會館設施雙人使用券、任天堂Switch健身環大冒險及映之湯的湯屋券，最大獎則是價值超過2萬元的語木居住宿券。

▲▼礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入住礁溪寒沐酒店現在還可免費試駕賓士。（圖／記者蔡玟君攝）

業者更攜手合作裕賓賓士，自2024年11月4日至2025年3月 31 日，加碼推出房客享試駕賓士純電車款，入住指定房型即可體驗駕乘賓士EQ系列電動車，以低碳方式探索暢遊礁溪之美。

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