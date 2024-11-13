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高雄鶴茶樓4分店要重新開了！營業日曝光　限時1天全品項下殺5折

▲▼鶴茶樓漢神自強店。（圖／鶴茶樓提供）

▲高雄鶴茶樓3分店要重新開了。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖手搖飲店「鶴茶樓」9月於高雄有4家分店無預警歇業，時隔2個月，今（13）日終於傳出好消息，以上4分店確定將11月16日起陸續重新營業，另還新開「仁武仁雄店」，並各別於開幕日祭出限時1天全品項5折優惠。

鶴茶樓發出最新聲明表示，鳳山五甲店將在11月16日重新開幕、鳳山青年店11月17日重新開幕、漢神自強店11月19日重新開幕、三民十全店11月20日重新營業，另外新開一家「仁武仁雄店」則將於11月18日開幕；為歡慶門市重新營業，以上5家門市也個別在開幕日當天祭出「全品項5折」優惠，每人限購2杯。

▲▼鶴茶樓鳳山五甲店。（圖／記者許宥孺攝）

▲鶴茶樓鳳山五甲店將在11月16日重新開幕。（圖／記者許宥孺攝）

鶴茶樓高雄4門市包括鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店、三民十全店於今年9月突然暫停營業，加盟主稱是因店內裝潢和設備更新須停業3至4周，不料10月初門市仍遲遲未開，並傳出老闆跑路甚至積欠薪水等消息，總部則緊急出面回應保證，暫停營業之門市已找到不同團隊接手，確定會重新營業。

▲▼CoCo莓莓派對。（圖／CoCo提供）

▲CoCo莓莓派對今天買1送1。（圖／CoCo提供）

另，小確幸也不能放過CoCo今日祭出的「大杯莓莓派對第2杯0元」優惠，等於買1送1，只要花75元就能喝到2杯，換算下來每杯不到38元，且飲品的糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「莓莓派對」是選用清爽四季春青茶佐以新鮮檸檬片，再結合草莓、蔓越莓，打造酸甜滋味，每一口都能喝到果粒與茶香融合的口感，冷、熱喝都沒問題。

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