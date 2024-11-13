吉隆坡「3文青景點」捷運能到！穿梭鬼仔巷找壁畫、書的迷宮挖寶

▲馬來西亞吉隆坡茨廠街「鬼仔巷」一隅。（圖／Kwai Chai Hong 提供）



記者彭懷玉／綜合報導

馬來西亞吉隆坡不只櫛比鱗次的高樓大廈，隱藏巷弄間的文青景點也很迷人！近年政府透過市街再造或老屋新生的方式，保留歷史的同時也帶來一股創新的生命力，包含茨廠街後巷的「鬼仔巷」壁畫、REXKL麗士雜錦藏了迷宮般的書店與複合商場，以及傳統市場轉型而成的中央藝術坊，喜歡深度旅遊的旅客們別錯過。

▲▼「鬼仔巷」歷經整修，如今已成打卡熱點；市街再造的茨廠街。（上圖／馬來西亞觀光局提供；下圖／馬可波羅 Premier Travel）





茨廠街與懷舊巷弄—「鬼仔巷」

吉隆坡茨廠街有著140年歷史，在其後巷的「鬼仔巷」，能讓旅客穿越時空，體驗60年代的懷舊風情。實際上，「鬼仔」源自在巷弄中玩耍的小孩，巷內的壁畫還原了吉隆坡唐人街的黃金年代，展示了磨刀師傅、書法家和小販的日常，透過QR Code甚至可聆聽這些角色的聲音。巷內還開設了數間風格小店和餐廳，已成為年輕人與觀光客必訪景點。



鬼仔巷

交通：搭乘MRT/LRT至Pasar Seni站，步行約4分鐘

營業時間：09:00 - 22:00



茨場街

交通：搭乘MRT/LRT至Pasar Seni站，步行約6分鐘即可抵達

營業時間：10:00 – 22:00

▲▼REXKL麗士雜錦藏了迷宮般的書店與複合商場。（圖／馬來西亞觀光局提供）



REXKL麗士雜錦—迷宮般的書店與複合商場

前身為戲院的REXKL華麗轉身成複合式商場，聚集許多文創商品與美食，各式展覽及市集也會在此舉辦。這裡的BookXcess書店佔地6,000平方英尺（約1815坪）、收藏超過8萬本書籍，設計上保留了老戲院原有的格局與斑駁的外牆，並利用階梯段差設置高低書架，營造出強烈的視覺效果，店內彩虹色調的書牆搭配蜿蜒曲折的空間，讓人宛如走進書的迷宮，是吉隆坡的打卡勝地。



交通：搭乘MRT/LRT至Jalan Sultan站，步行約6分鐘

營業時間：周一至周四 08:30 - 22:00；周五至周日 08:30 - 00:00

▲傳統市場轉型而成的中央藝術坊。（圖／馬來西亞觀光局提供）



中央藝術坊—傳統市場轉型文創天堂

中央藝術坊前身為1888年建成的傳統市場，如今蛻變為馬來、華人、印度等各族群的手工藝品、文創商品集中地。旅客不單可在此找到獨特伴手禮，還能體驗馬來西亞特色工藝「峇迪蠟染」，把手作紀念品帶回家。每逢周末，不定期會舉辦創意市集，想找充滿在地風情紀念品的文青們，可以盡情享受挖寶的樂趣。



交通：搭乘MRT/LRT至Pasar Seni站，步行約5分鐘

營業時間：10:00 - 22:00

