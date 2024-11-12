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直飛關島度假！住PIC太平洋島渡假村首晚免費　爽玩50項水陸設施

▲▼關島PIC太平洋島渡假村。（圖／業者提供）

▲關島PIC太平洋島渡假村。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年春節過年有世邦旅遊、鳳凰旅遊、雄獅旅遊包機星宇航空直飛關島外，華航也宣布將從11月27日起復飛關島。當地知名飯店業者「PIC太平洋島渡假村（Pacific Islands Club Guam）」為了迎接台灣旅客，宣布推出「首晚免費」優惠，讓台灣旅客輕鬆踏上關島之旅。

▲▼關島PIC太平洋島渡假村。（圖／翻攝自官網）

▲▼PIC太平洋島渡假村有多樣化房型，如高級水上樂園景觀房（上圖），也有為攜帶嬰兒的家庭客設計的siheky兒童房（下圖）。（圖／翻攝自官網）

▲▼關島PIC太平洋島渡假村。（圖／翻攝自官網）

PIC太平洋島渡假村是一座全包式度假村，村內有超過700間客房，擁有超過50項水陸活動設施，包括水上樂園區、泳池、水上活動、兒童俱樂部等，甚至有7種不同主題滑水道，讓大人小孩都能在此瘋玩，加上豐富的戶外運動與體驗活動，讓人盡情享受海島度假樂趣。

隨著華航將復飛關島，每周三、六晚間9點05分自桃園機場起飛，於隔日凌晨3點抵達關島，短短3.5小時輕鬆抵達，PIC太平洋島渡假村更宣布只要搭乘華航夜航班抵達的旅客，就提供「入住首晚免費」禮遇，無壓開啟關島假期。

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

▲▼關島The Tsubaki Tower是目前當地最新頂級酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

而在2020年開幕的頂級五星酒店「The Tsubaki Tower」則是關島最新旅宿，酒店設計結合關島在地查莫洛人文化，旨在讓入住的旅客能發現更多未曾發現的關島美好，以及了解查莫洛文化，同時能感受關島美景，藉以療癒身心。

例如全館340間客房都擁有180度海景，最小坪數從17.5坪起跳，僅標準房就是關島最大的標準房型，所有房型均提供一次性免費迷你吧服務。

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

▲還能在房內陽台享用早餐。（圖／The Tsubaki Tower提供）

此外，因每間客房均擁有約4坪大的陽台空間，又有「戶外的客廳」之稱，旅客可坐在陽台欣賞太平洋海景，早餐甚至能設在陽台享用，是關島唯一擁有該服務的酒店。

▲▼關島The Tsubaki Tower酒店。（圖／The Tsubaki Tower提供）

▲全日自助餐廳「Casa Oceano」是關島最大的Buffet之一。（圖／The Tsubaki Tower提供）

餐飲方面，酒店內擁有2間餐廳、3間酒吧、1間酒廊與2間咖啡廳，包括全日自助餐廳「Casa Oceano」是關島最大的Buffet之一，在晚餐時間更提供紅白酒、氣泡酒、啤酒等酒精飲品喝到飽；「Millano Grill- La Stella」位於酒店頂樓，僅提供晚餐服務，讓旅客能在關島星空與海景襯托下享用晚餐。

雖然The Tsubaki Tower就自有美麗的無邊際泳池，但入住的旅客也可以免費享用姐妹酒店「關島日航飯店」的游泳池、滑水道設施，並有接駁車可前往沙灘，享受在私人沙灘漫步看海。

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