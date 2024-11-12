中華隊加油！12強賽餐廳祭出應援優惠　肉食與海鮮愛控必吃

▲世界12強棒球賽許多餐廳祭出應援優惠，享用美食還能幫中華隊加油。（圖／記者浦靖祤攝，下同）

記者浦靖祤／台北報導

2024世界12強棒球賽即將開打，許多餐廳也祭出相關活動優惠，讓民眾可以超值價格享受美食，還能幫中華隊加油。位於台北市東豐街，以現場料理高級肉品為主打的「EZ-Meat一極肉舖」，特別在11/13到11/24比賽期間，在店裡設置百寸投影大螢幕，來店用餐比賽不漏接，若中華隊奪冠，每桌還能抽「免單」大獎。

▲客製化桌邊現切服務，顧客可以指定肉品部位和大小，滿足每一位饕客的需求。

一極肉舖主廚Stan表示，餐廳從經營高級肉舖起家，引進從美國、日本、澳洲進口的獨家肉品，並且推出客製化分切服務，像是美國Prime等級牛肉，還有日本A5和牛，都相當受歡迎。顧客可以挑選想吃的肉品、部位，指定大小厚度，主廚在顧客桌邊現切之後，再用龍眼木炭烤，比起用煎鍋料理，以龍眼木炭烤的牛排不僅香氣層次豐富，因為炭火溫度較高，外層的口感也更加焦脆，而內層牛肉鮮嫩多汁，滿足愛好肉品饕客的味蕾與視覺體驗。

比賽期間用餐，還有BAH!漢堡買一送一，店內用餐消費每桌贈送鴨肉串8串，以及美式玉米脆片免費暢食。中華隊如果領先，全場贈送Shot一杯（領先、反超領先都算），紅白酒和啤酒也都有比賽專屬超值優惠。中華隊晉級不同階段，還有全店85折、牛小排吃到飽、全桌免單抽獎等不同的優惠活動，力挺中華隊。

▲以高級牛肉製作的BAH!漢堡，在12強賽期間推出買一送一活動。

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同樣在12強賽推出優惠的，還有以高質感日式風格受到喜愛的「二本松精緻鍋料」和「橋山壽喜燒」，11/13到11/24期間，只要用餐喊出『中華隊加油』，可享活龍蝦、蟹買一送一（二本松），日本A5和牛全品項一送一，還有打卡活鮑魚免費吃。主理人黃建智分享，「店裡不惜成本推出一系列的超值應援優惠，就是希望讓顧客以實惠的價格吃到肥美的活海鮮，也要用人氣替中華隊加油，希望12強比賽能有好成績！」

▲肥美的秋蟹，是秋冬時吃火鍋必點的海鮮。▼日本黑毛和牛翼板搭配加入豪氣海膽的鍋底，口感鮮甜誘人。

喜歡吃海鮮的朋友，不能錯過期間限定的「北海道極上雲丹套餐」，雲丹其實是日語中海膽的意思，從前菜就是以海膽為主題創作料理，火鍋湯底更是豪氣的加入海膽熬製，搭配豆乳濃郁又鮮甜的湯頭，最適合秋冬享用。

主餐肉品是特選的日本黑毛和牛翼板，在鍋中輕涮幾秒撈起，淡粉色的色澤，軟嫩香甜的肉質，可以嚐到和牛入口即化的口感。而秋天正是大啖螃蟹的好時機，喜愛螃蟹的老饕可加點一隻沙母，滿滿的蟹黃香氣馥郁，更增添美味。還有「大閘蟹蓋飯」也是一絕，選用最新鮮的大閘蟹現蒸，由服務員幫忙細心挑出蟹肉，鋪在調味後的飯上再搭配鮭魚子，大閘蟹的鮮香撲鼻而來，一口吃下超級過癮。

▲用餐喊出「中華電加油」口號，可享活龍蝦買一送一。▼套餐前菜就從滿滿的海膽開始，還能加點一份大閘蟹蓋飯品嚐絕妙滋味。

套餐的蔬菜盤也一點都不馬虎，選用來自宜蘭小農的蔬菜，新鮮又健康滿分。大快朵頤到尾聲，就會用整鍋充滿海鮮精華的鮮甜鍋底，再加上螃蟹肉一起熬煮粥品，涼涼的天氣來碗熱呼呼的粥，每一口都吃得到海膽和蟹黃，香氣四溢，暖心幸福感爆棚。

甜點記得來上一碗「手切菊花豆腐」，如同藝術品般的豆腐，為飽餐一頓畫上完美的句點。12強賽期間，店員將會穿上球衣提供桌邊服務，應援中華隊，讓用餐顧客都能感受熱鬧的比賽氛圍。

