九族文化村秋之盛典第二階段登場　排灣族蘭花展區更添自然美

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村秋季首度推出的「部落花季－秋之盛典」於11月進入第二階段，部落花園的布置持續加碼升級：在排灣族新增蘭花展區，兔子、山豬和白鷺鷥等趣味小動物裝置也隨時在花園裡和遊客互動，添加更多令人驚喜的亮點。

九族文化村表示，第二階段的部落花季活動布置內容更完善豐富，各色蝴蝶蘭和文心蘭等花卉紛紛綻放、越開越茂盛，為秋天添上自然之美；幾處老屋窗口搭配花卉，成為遊客搶拍的最佳拍照打卡景點，森林裡還可與萌趣的「山豬導覽員」合照，參加此次活動特別設置的抽獎活動。

除了美景，園區也安排每日下午的原住民歌舞表演和五年祭大進場活動、魯凱族的陶藝工坊捏山豬DIY和烤地瓜柴燒炊煙等歌舞表演、文化體驗，而布農族石板烤肉餐廳的秋季新菜單，包括馬告香草烤雞、芋頭香菇炊飯、特色山芋點心等秋季限定料理，讓遊客能一邊欣賞文化展演、一邊品味秋季的美味。

此外，九族與日月潭花火節的週末聯動優惠即將於11月24日截止，遊客在活動期間的周末可以下載優惠憑證，即享入園票價優惠（780元）及日月潭纜車特價（300元），另針對搭乘大眾運輸的遊客，南投客運還提供憑電子票卡購票優惠，低至680元；此次部落花季將持續至12月中旬，更多詳情請至九族文化村官網查詢：https://www.nine.com.tw/。