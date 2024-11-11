ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

九族文化村秋之盛典第二階段登場　排灣族蘭花展區更添自然美

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村秋季首度推出的「部落花季－秋之盛典」於11月進入第二階段，部落花園的布置持續加碼升級：在排灣族新增蘭花展區，兔子、山豬和白鷺鷥等趣味小動物裝置也隨時在花園裡和遊客互動，添加更多令人驚喜的亮點。

九族文化村表示，第二階段的部落花季活動布置內容更完善豐富，各色蝴蝶蘭和文心蘭等花卉紛紛綻放、越開越茂盛，為秋天添上自然之美；幾處老屋窗口搭配花卉，成為遊客搶拍的最佳拍照打卡景點，森林裡還可與萌趣的「山豬導覽員」合照，參加此次活動特別設置的抽獎活動。

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供）

除了美景，園區也安排每日下午的原住民歌舞表演和五年祭大進場活動、魯凱族的陶藝工坊捏山豬DIY和烤地瓜柴燒炊煙等歌舞表演、文化體驗，而布農族石板烤肉餐廳的秋季新菜單，包括馬告香草烤雞、芋頭香菇炊飯、特色山芋點心等秋季限定料理，讓遊客能一邊欣賞文化展演、一邊品味秋季的美味。

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村「秋之盛典」主題活動持續進行中。（圖／九族文化村提供）

此外，九族與日月潭花火節的週末聯動優惠即將於11月24日截止，遊客在活動期間的周末可以下載優惠憑證，即享入園票價優惠（780元）及日月潭纜車特價（300元），另針對搭乘大眾運輸的遊客，南投客運還提供憑電子票卡購票優惠，低至680元；此次部落花季將持續至12月中旬，更多詳情請至九族文化村官網查詢：https://www.nine.com.tw/。

關鍵字： 九族文化村 秋之盛典 部落 花季 排灣族 蘭花展區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

推薦閱讀

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

應援中華隊！超商咖啡買2送2、韓式炸雞下殺

應援中華隊！超商咖啡買2送2、韓式炸雞下殺

強颱後河濱「向日葵躺平」還活著

強颱後河濱「向日葵躺平」還活著

廟東夜市澎湃蚵仔煎一口咬下滿滿都料

廟東夜市澎湃蚵仔煎一口咬下滿滿都料

九族文化村秋之盛典第二階段登場

九族文化村秋之盛典第二階段登場

全智賢最愛「BHC炸雞」今開幕！頭香7:50就到

全智賢最愛「BHC炸雞」今開幕！頭香7:50就到

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

台中米其林懶人包！收藏27家必比登

台中米其林懶人包！收藏27家必比登

麥當勞最新10大優惠券一次看

麥當勞最新10大優惠券一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲雙11優惠懶人包！

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

雙11吃到飽餐廳優惠整理包

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

雙11餐飲優惠一次看

北投關渡花海增河濱展區！風災開5成

丹丹漢堡40周年！消費滿額抽可愛公仔

高雄60年隱藏版老字號無名麵攤！

熱門行程

最新新聞更多

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

應援中華隊！超商咖啡買2送2、韓式炸雞下殺

強颱後河濱「向日葵躺平」還活著

廟東夜市澎湃蚵仔煎一口咬下滿滿都料

九族文化村秋之盛典第二階段登場

全智賢最愛「BHC炸雞」今開幕！頭香7:50就到

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366