用餐僅1小時！蘭餐廳推5道式短版套餐　主廚推薦選項曝光

▲蘭餐廳主菜「雪藏和牛．小牛胸腺．青虎椒」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

因應許多常客以及商務客需求，蘭餐廳在平日午間推出5道式的短套餐，用餐時間最短僅1小時，前菜、主餐及甜點都可根據喜歡選擇，即使一個人也能輕鬆享用Fine Dining，餐價2180元至4280元。

Orchid蘭餐廳已連續7年獲得米其林推薦（餐盤及入選餐廳），去年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，在任職屆滿1年之際，因應許多常客以及商務客需求，在午間時段推出5道式PRIX FIXE MENU，用餐時間1小時至90分鐘，餐價2180元至4280元。

▲蘭餐廳開胃小點。（圖／記者黃士原攝）

PRIX FIXE MENU可依喜好選擇菜色，除了開胃小點外，前菜有北海道生蠔、白甘、干貝及海螯蝦4選1，熱前菜為鮑魚、甘鯛、海膽茶碗蒸擇1；主餐有多達5款的海、陸、素食等選項，包括和牛派、和牛、龍蝦、究好豬及蘑菇派；甜點則是2選1。

主廚個人推薦的選項為前菜「海螯蝦．栗南瓜．馬鈴薯」、熱前菜「鮑魚．伊比利豬．越光米」、主菜「雪藏和牛．小牛胸腺．青虎椒」，以及甜點「起司蛋糕．蜜柑」。

▲前菜「海螯蝦．栗南瓜．馬鈴薯」。（圖／記者黃士原攝）

「海螯蝦．栗南瓜．馬鈴薯」將馬鈴薯及日本栗南瓜削成片狀，再堆疊捲成圓形的千層，以乾煎海螯蝦點綴微酸爽口漬南瓜泥，淋上由海螯蝦頭熬製的醬汁。「鮑魚．伊比利豬．越光米」米飯口感有如義式燉飯，搭配伊比利豬頰肉及厚切台灣鮑魚，倒入大骨高湯可稍微攪拌後享用。

▲熱前菜「鮑魚．伊比利豬．越光米」。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點「起司蛋糕．蜜柑」。（圖／記者黃士原攝）

「雪藏和牛．小牛胸腺．青虎椒」使用日本熊本的和牛紐約客，以備長炭慢烤呈現外酥內嫩的口感，搭配乾蔥泥及青虎椒，最後淋上椪醋牛肉醬汁。這道菜還搭配法國經典菜色小牛胸腺一同上桌。

▲鷹嘴豆泥附上香料烤餅。（圖／記者黃士原攝）

另外，11月新開幕的Sunbird蔬食餐廳，隱身在台北東區巷弄內，由主廚Bruce、餐廳經理Susu與食材策展團隊FoodSeason所打造，希望將普及於希臘、義大利、法國、土耳其等地中海周邊國家的飲食概念，融合餐酒館型態，為蔬食市場提供新選項，並把fine dining等級食材變得更親民，餐點價格180元起，飲品120元起。

▲普莉亞義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

主廚Bruce表示，他以地中海飲食作為料理基礎，將源自台灣、東南亞與不同菜系的靈感融入菜色中，例如加入中式自製辣油的「普莉亞義大利麵」，同時保留義式貓耳麵的Q彈口感；「鷹嘴豆泥」則是配上自製時蘿油與醋漬蔬菜，最後以摩洛哥香料點綴，並附上香料烤餅；「甜菜根韃靼」改用紅甜菜為主角，以酸瓜、酸豆、干蔥和日式美乃滋，佐上油封蛋黃與自製茵陳蒿美乃滋，最後以酥炸洋蔥收尾。