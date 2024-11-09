▲2020年才開幕的首爾三成新羅舒泰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

許多人出國玩選擇旅宿的首要重點就是乾淨舒適、交通方便，位於首爾鄰近知名打卡地標「Coex Mall星空圖書館」的商務旅店「三成新羅舒泰酒店（Shilla Stay Samseong）」，距離地鐵站走路僅2分鐘，還有機場巴士能直達仁川機場；酒店內更設有一座高空酒吧，可以和三五好友一邊享受美食，同時遠眺漢江、樂天世界塔等景色，將首爾都會樣貌盡收眼底。

▲入住旅客盡享高空景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

三成新羅舒泰酒店於2020年3月開幕，是該品牌酒店目前最新分館。酒店將入住櫃檯、餐廳等大部分公共設施與餐飲服務設於最高樓層，從空中開啟酒店提供的精緻款待體驗，而針對商務旅客或長天數入住的旅客，在地下2樓設有自助洗衣設備。

▲▼三成新羅舒泰酒店客房平均坪數約7至8坪，上圖為「Comfort Leisure」房型。（圖／記者蔡玟君攝）

客房方面，309間客房均以簡約現代風格設計，並分為5種房型，除了頂級套房擁有14坪空間外，其他客房平均約7至8坪左右；為了讓視覺上擁有寬敞空間感，客房特意以大面落地窗景設計，並於窗邊設置沙發，累了就能在沙發上俯瞰夜色。

▲▼套房獨享14坪一廳一房空間，並設有浴缸。（圖／記者蔡玟君攝）

三成館更是該品牌旗下酒店中唯一擁有「Comfort Leisure」房型，配備可動態調整的床型，加上電視提供多元化免費Netflix、Disney+等影音平台，讓旅客躺在床上動動手指，就能選擇喜歡的影片。

▲▼酒店的高空酒吧能盡覽首爾夜色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼早餐同享高空景緻。（圖／記者蔡玟君攝）

入住三成新羅舒泰酒店最不能錯過的就是高空酒吧，室內外均設有座位，最推薦坐在戶外區，能180度遠眺漢江與川流不息車潮，甚至高聳的樂天世界塔近在眼前，將首爾華麗夜色盡覽無遺；義大利麵、炸物拼盤是最受歡迎的餐點選擇。早餐所在的「Cafe」將所有最佳視角與窗景都留給旅客，並在盡頭設有豐富的自助式餐檯，讓旅客用韓式特色早餐開啟美好一天。

▲國泰航空與新羅舒泰酒店合作推出入住集里數活動，還能將旅途中的照片列印下來。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空看好新羅舒泰酒店持續提供的細緻旅宿體驗，現在也與酒店合作，國泰航空會員入住酒店，入住1晚就能累積300亞洲萬里通里數，入住越多晚累積越多，同時也在酒店內設有互動式機台，只要在社群平台打卡上傳照片，並加入hashtag，即可將照片印出來，留下美好回憶。

▲▼首爾代表打卡地標「COEX Mall星空圖書館」日夜皆美。（圖／記者蔡玟君攝）

■鄰近景點推薦

鄰近酒店最推薦的景點就是位於酒店對面的COEX Mall與其中的知名打卡點「星空圖書館」。COEX Mal結合百貨、地下街、咖啡廳、商店、餐廳等多元化服務，喜歡買美妝，亦有知名連鎖美妝店「 OLIVE YOUNG」，且出示護照就能享滿指定金額可直接以免稅價格結帳。

COEX Mall最代表性的景觀就是2017年開幕的「星空圖書館」，以三座高達15公尺的書架、5萬本藏書為代表風景，透光的網格狀的玻璃穹頂讓光線自然灑入，在地面形成如鑽石切割般的光影，入夜點燈後，昏黃的燈光又自有一種沉穩靜謐氛圍。由於星空圖書館屬於開放空間，若想盡可能拍到空景，推薦於早上8點左右前往。

▲▼可直達仁川機場的機場巴士，方便旅客前往。（圖／記者蔡玟君攝）

■鄰近前往機場交通推薦

原本作為提供江南區旅客可享指定航空城市預辦登機服務的「韓國都心空港」，疫情之後尚未恢復服務，不過這裡仍持續提供直達仁川機場的客運，旅客可從Coex Mall穿過星空圖書館後上手扶梯即可直達。