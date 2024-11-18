ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

今年必去東京5大聖誕市集！看耶誕樹、銀色燈海　房內享繁華夜景

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京丸之內點燈今年將再次登場。上圖為2023年燈海。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末到來，想好要去哪過聖誕節了嗎？《ETtoday新聞雲》就整理今年到東京玩必去的5大聖誕市集，以及現在必住的2間奢華頂級飯店，旅客可以先走在金色隧道燈海中感受濃濃過節氛圍，再入住能俯瞰繁華都會樣貌的高樓層客房，透過服務人員的細膩款待，感受美好度假時光。

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲看燈海同時還有聖誕市集可以玩。（圖／記者蔡玟君攝）

1.丸之內 Street Park 2024 Winter

每年到了年末，丸之內都會固定舉辦丸之內燈海活動，今年點燈活動從11月14起至2025年2月16日為止，範圍包括大手町、有樂町一帶，入夜後，共286棵路樹將變成綿延1.5公里的浪漫香檳金燈海大道。

此外，從11月14日起至12月25日為止，在該區域內將舉辦聖誕市集「丸之內 Street Park 2024 Winter」活動，約500米長的聖誕市集內有販售溫暖限定美食的餐車，11月28日起更設有滑冰場，讓大人小孩都能盡情在此享受冬季時光。

▲▼麻布台之丘聖誕節活動、。（圖／森ビル株式会社）

▲▼麻布台之丘聖誕節活動從11月23日登場。（圖／森ビル株式会社）

▲▼麻布台之丘聖誕節活動、。（圖／森ビル株式会社）

2.麻布台之丘

麻布台之丘從11月23日起至12月25日為止，將在中央廣場舉辦「Azabudai Hills Christmas 2024」活動，穿過裝飾有燈光的聖誕造型拱門後，共設有17家商品與美食店家；此外，今年廣場中央將設置一棵使用5種不同照明方式裝飾的聖誕樹，溫柔點綴整個空間。

同時，為了讓整個街區都能享受節日氛圍，從神谷町站前廣場到塔樓廣場之間的中央步道將打造成「聖誕街」，以聖誕主題的拍照景點和裝飾來增添歡樂氣氛。

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

3.惠比壽花園廣場

在惠比壽花園廣場，則從11月9日至12月25日舉辦一系列聖誕活動，包括將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈，以及舉辦有史以來規模最大的「聖誕市集」，活動地點分為時鐘廣場和城堡廣場，並有多元化美食餐車，讓旅客享受特別料理，還能購買各種特色聖誕節商品。

▲▼東京六本木櫸木坂點燈，六本木聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

▲東京六本木櫸木坂點燈。（圖／森ビル株式会社提供）

▲▼東京六本木櫸木坂點燈，六本木聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

▲大屋頂廣場聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

4.六本木「Roppongi Hills Christmas 2024」

今年，六本木Hills的「Roppongi Hills Christmas 2024」活動將從11月7日至12月25日為止，包括最具代表性的櫸木坂點燈，約400米長的欅坂林蔭道將被約80萬盞藍色與白色LED燈裝飾，營造出夢幻的氛圍。

大屋頂廣場也將同步舉辦「聖誕市集」，並設有10間店舖，包括德國「Käthe Wohlfahrt」、提供熱紅酒和香腸等德國料理的店鋪，展現正宗德國聖誕氛圍；毛利庭園和西區步行街則設置聖誕樹，讓整個街區沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。

▲▼東京晴空塔聖誕活動。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

▲▼東京晴空塔聖誕活動有浪漫燈海可以欣賞，還有聖誕市集。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

▲▼東京晴空塔聖誕活動。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

5.東京晴空塔城

東京晴空塔下購物商業設施「東京晴空塔城」今年將從11月1日起至12月25日為止舉辦「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024」活動，包括高達8公尺的聖誕樹、4公尺高的東京晴空塔吉祥物人偶，以及超過50萬顆LED燈飾妝點成華麗燈海，部分階梯還有燈光秀，讓入夜後的東京晴空塔宛如不夜城般。

▲▼東京寶格麗飯店。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

▲東京寶格麗飯店是全球第8間寶格麗品牌飯店。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

6. 東京寶格麗飯店

而現在到東京必住的頂級奢華旅宿，絕對不能錯過全球第8間、日本第一間的「東京寶格麗飯店」，飯店位於東京車站正對面的「東京中城八重洲」內，低調隱密的入口，在專人帶領下，為旅人開啟難忘的住宿時光。

▲▼東京寶格麗飯店。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

▲東京寶格麗飯店頂級套房，一晚要價新台幣91萬。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

東京寶格麗飯店共有98間客房，均位於高樓層，面對床鋪設計大面積窗景，將腳下繁華都會夜色盡收眼底，部分房型可看到東京晴空塔，另有部分房型天氣好時可看到富士山；走廊設計也將最美好的景色以窗景保留，宛如一幅幅流動畫作，旅人走在廊間，隨時都能欣賞日夜景致。

▲▼東京寶格麗飯店。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

▲東京寶格麗飯店內的寶格麗酒吧。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

飯店內還有豐富多元的餐飲選擇，包括由米其林三星主廚Niko Romito指導的義大利餐廳「Il Ristorante - Niko Romito」，以當代烹飪風格製作義大利傳統料理著稱。另一間壽司餐廳「SUSHI HŌSEKI」，同樣也由榮獲米其林三星榮譽的壽司師傅行天健二負責指導，可在僅提供8個座位的吧檯奢華空間，盡情享用最高檔食材製作的壽司。

「寶格麗酒吧（Bulgari Bar）」則配置兩個半戶外的平台，分處於室內空間的兩端，分別是靠東京車站的平台與靠日本橋車站的平台，可飽覽夢幻夕陽美景與壯麗的東京夜景。

▲▼虎之門之丘凱悅臻選酒店。（圖／凱悅酒店集團提供）

▲▼虎之門之丘凱悅臻選酒店。（圖／凱悅酒店集團提供）

▲▼虎之門之丘凱悅臻選酒店。（圖／凱悅酒店集團提供）

7. 虎之門之丘凱悅臻選酒店

「虎之門之丘凱悅臻選酒店」是凱悅酒店集團旗下奢華品牌並結合環保永續概念，也是該品牌首次進駐東京，以其獨特的個性和服務，為商務和休閒旅客提供新的住宿選擇。酒店共有205間客房和套房，客人可在客房中飽覽城市美景或著名的東京鐵塔。此外，在酒店的30間套房均設有日式熱水浴缸，在結束一天行程之後，可以盡情放鬆身心。現在刷Visa透過Booking.com訂房，最高還可享10%刷卡金回饋。

酒店同時集結便利的地理位置、交通、購物等優勢，旅客可輕鬆前往銀座和六本木等地之餘，從羽田國際機場乘車約30分鐘即可到達，只需要交通卡 「Suica」綁到iPhone就能暢行無阻，而且綁定Visa還能在Apple Pay直接線上儲值，就不需要再尋找售票機加值。虎之門之丘車站大樓同時是一座復合型商業設施，有約70間商店、餐廳，以及畫廊、表演大廳等設施，不管是搭車或購物，憑一支手機綁定Visa就能直接感應支付，不用帶大筆現金在身上超方便。

搶先體驗東京奢華浪漫之旅現在正是時候！

1.日本購物、餐廳優惠總覽
專屬活動頁：https://lihi1.com/HmDIC

2. Booking.com
刷Visa訂房，最高10%刷卡金回饋（2024/12/31前）
專屬活動頁：https://lihi1.com/hSrWe

3. Rakuten Travel
刷Visa預定住宿並輸入優惠碼「APVISA」，享10%優惠 （2024/12/2前）
專屬活動頁：https://lihi1.com/WWKGk

4. Expedia
刷Visa並輸入優惠碼「VISAYRO」，享8%優惠 （2024/12/31前）
專屬活動頁：https://lihi1.com/KAtLK

5. Agoda
刷Visa訂房，最高享7%優惠（2024/12/31前）
專屬活動頁：https://lihi1.com/BtbLK

關鍵字： 東京旅遊 聖誕節 耶誕節 日本旅遊 飯店旅館 星級飯店 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

479元「韓式火烤兩吃」6款肉肉吃到飽

479元「韓式火烤兩吃」6款肉肉吃到飽

中華隊挺進4強！達美樂買1送2限時2周開跑

中華隊挺進4強！達美樂買1送2限時2周開跑

中華隊挺進4強！球迷瘋搶東京自由行

中華隊挺進4強！球迷瘋搶東京自由行

手搖飲連2周3大飲品任選第2杯半價

手搖飲連2周3大飲品任選第2杯半價

網友熱推必去野溪溫泉秘境大公開

網友熱推必去野溪溫泉秘境大公開

住進阿里山中　賞雲海、看聖誕雪花秀

住進阿里山中　賞雲海、看聖誕雪花秀

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！

沾美西餐廳Buffet 12/1起漲100元

沾美西餐廳Buffet 12/1起漲100元

今年冬天必去東京5大聖誕市集

今年冬天必去東京5大聖誕市集

住北投最新溫泉飯店贈7500元吸塵器

住北投最新溫泉飯店贈7500元吸塵器

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中華隊挺進4強！球迷瘋搶東京自由行

台中個人燒肉北上插旗新北土城

被甜點耽誤的燒肉店插旗高雄

台中70年楊清華潤餅低調歇業

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元

三井Outlet「皮克斯光之祭」實景照曝

全家人的海上樂園就在歌詩達郵輪

莎倫娜號指定出發3人同行1人免費

歌詩達郵輪4大網評必吃美食

2大美式連鎖品牌推買一送一

熱門行程

最新新聞更多

479元「韓式火烤兩吃」6款肉肉吃到飽

中華隊挺進4強！達美樂買1送2限時2周開跑

中華隊挺進4強！球迷瘋搶東京自由行

手搖飲連2周3大飲品任選第2杯半價

網友熱推必去野溪溫泉秘境大公開

住進阿里山中　賞雲海、看聖誕雪花秀

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！

沾美西餐廳Buffet 12/1起漲100元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366