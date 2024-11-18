今年必去東京5大聖誕市集！看耶誕樹、銀色燈海　房內享繁華夜景

▲東京丸之內點燈今年將再次登場。上圖為2023年燈海。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末到來，想好要去哪過聖誕節了嗎？《ETtoday新聞雲》就整理今年到東京玩必去的5大聖誕市集，以及現在必住的2間奢華頂級飯店，旅客可以先走在金色隧道燈海中感受濃濃過節氛圍，再入住能俯瞰繁華都會樣貌的高樓層客房，透過服務人員的細膩款待，感受美好度假時光。

▲看燈海同時還有聖誕市集可以玩。（圖／記者蔡玟君攝）

1.丸之內 Street Park 2024 Winter

每年到了年末，丸之內都會固定舉辦丸之內燈海活動，今年點燈活動從11月14起至2025年2月16日為止，範圍包括大手町、有樂町一帶，入夜後，共286棵路樹將變成綿延1.5公里的浪漫香檳金燈海大道。

此外，從11月14日起至12月25日為止，在該區域內將舉辦聖誕市集「丸之內 Street Park 2024 Winter」活動，約500米長的聖誕市集內有販售溫暖限定美食的餐車，11月28日起更設有滑冰場，讓大人小孩都能盡情在此享受冬季時光。

▲▼麻布台之丘聖誕節活動從11月23日登場。（圖／森ビル株式会社）

2.麻布台之丘

麻布台之丘從11月23日起至12月25日為止，將在中央廣場舉辦「Azabudai Hills Christmas 2024」活動，穿過裝飾有燈光的聖誕造型拱門後，共設有17家商品與美食店家；此外，今年廣場中央將設置一棵使用5種不同照明方式裝飾的聖誕樹，溫柔點綴整個空間。

同時，為了讓整個街區都能享受節日氛圍，從神谷町站前廣場到塔樓廣場之間的中央步道將打造成「聖誕街」，以聖誕主題的拍照景點和裝飾來增添歡樂氣氛。

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

3.惠比壽花園廣場

在惠比壽花園廣場，則從11月9日至12月25日舉辦一系列聖誕活動，包括將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈，以及舉辦有史以來規模最大的「聖誕市集」，活動地點分為時鐘廣場和城堡廣場，並有多元化美食餐車，讓旅客享受特別料理，還能購買各種特色聖誕節商品。

▲東京六本木櫸木坂點燈。（圖／森ビル株式会社提供）

▲大屋頂廣場聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

4.六本木「Roppongi Hills Christmas 2024」

今年，六本木Hills的「Roppongi Hills Christmas 2024」活動將從11月7日至12月25日為止，包括最具代表性的櫸木坂點燈，約400米長的欅坂林蔭道將被約80萬盞藍色與白色LED燈裝飾，營造出夢幻的氛圍。

大屋頂廣場也將同步舉辦「聖誕市集」，並設有10間店舖，包括德國「Käthe Wohlfahrt」、提供熱紅酒和香腸等德國料理的店鋪，展現正宗德國聖誕氛圍；毛利庭園和西區步行街則設置聖誕樹，讓整個街區沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。

▲▼東京晴空塔聖誕活動有浪漫燈海可以欣賞，還有聖誕市集。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

5.東京晴空塔城

東京晴空塔下購物商業設施「東京晴空塔城」今年將從11月1日起至12月25日為止舉辦「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024」活動，包括高達8公尺的聖誕樹、4公尺高的東京晴空塔吉祥物人偶，以及超過50萬顆LED燈飾妝點成華麗燈海，部分階梯還有燈光秀，讓入夜後的東京晴空塔宛如不夜城般。

▲東京寶格麗飯店是全球第8間寶格麗品牌飯店。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

6. 東京寶格麗飯店

而現在到東京必住的頂級奢華旅宿，絕對不能錯過全球第8間、日本第一間的「東京寶格麗飯店」，飯店位於東京車站正對面的「東京中城八重洲」內，低調隱密的入口，在專人帶領下，為旅人開啟難忘的住宿時光。

▲東京寶格麗飯店頂級套房，一晚要價新台幣91萬。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

東京寶格麗飯店共有98間客房，均位於高樓層，面對床鋪設計大面積窗景，將腳下繁華都會夜色盡收眼底，部分房型可看到東京晴空塔，另有部分房型天氣好時可看到富士山；走廊設計也將最美好的景色以窗景保留，宛如一幅幅流動畫作，旅人走在廊間，隨時都能欣賞日夜景致。

▲東京寶格麗飯店內的寶格麗酒吧。（圖／© Bulgari Hotels & Resorts）

飯店內還有豐富多元的餐飲選擇，包括由米其林三星主廚Niko Romito指導的義大利餐廳「Il Ristorante - Niko Romito」，以當代烹飪風格製作義大利傳統料理著稱。另一間壽司餐廳「SUSHI HŌSEKI」，同樣也由榮獲米其林三星榮譽的壽司師傅行天健二負責指導，可在僅提供8個座位的吧檯奢華空間，盡情享用最高檔食材製作的壽司。

「寶格麗酒吧（Bulgari Bar）」則配置兩個半戶外的平台，分處於室內空間的兩端，分別是靠東京車站的平台與靠日本橋車站的平台，可飽覽夢幻夕陽美景與壯麗的東京夜景。

▲▼虎之門之丘凱悅臻選酒店。（圖／凱悅酒店集團提供）

7. 虎之門之丘凱悅臻選酒店

「虎之門之丘凱悅臻選酒店」是凱悅酒店集團旗下奢華品牌並結合環保永續概念，也是該品牌首次進駐東京，以其獨特的個性和服務，為商務和休閒旅客提供新的住宿選擇。酒店共有205間客房和套房，客人可在客房中飽覽城市美景或著名的東京鐵塔。此外，在酒店的30間套房均設有日式熱水浴缸，在結束一天行程之後，可以盡情放鬆身心。現在刷Visa透過Booking.com訂房，最高還可享10%刷卡金回饋。

酒店同時集結便利的地理位置、交通、購物等優勢，旅客可輕鬆前往銀座和六本木等地之餘，從羽田國際機場乘車約30分鐘即可到達，只需要交通卡 「Suica」綁到iPhone就能暢行無阻，而且綁定Visa還能在Apple Pay直接線上儲值，就不需要再尋找售票機加值。虎之門之丘車站大樓同時是一座復合型商業設施，有約70間商店、餐廳，以及畫廊、表演大廳等設施，不管是搭車或購物，憑一支手機綁定Visa就能直接感應支付，不用帶大筆現金在身上超方便。

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