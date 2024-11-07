雙11開搶！「日本、越南機票買1送1」8888元　機加酒11111元起

▲日本規模最大的彩燈秀「名花之裡燈海」以富士山為主題，呈現出夢幻的聲光效果。（圖／旅天下提供）



記者彭懷玉／綜合報導

旅展才剛過，緊接著又有1111好康，旅天下聯合國際旅行社11月11日於官網、全台門市推出「機票買一送一」，東京、首爾、富國島來回機票買一送一8,888元起；「機加酒自由行11,111元起」有富國島、名古屋可選；「團體旅遊一口價」最低21,111元起，小資族準備手刀預備。

▲酷航。（示意圖／酷航提供）



不只電商平台，旅天下搶先其他旅行社先祭出1111優惠。其中，於指定日期出發有數張清倉機票， 「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」買一送一9,998元起，均含來回20公斤托運行李；東南亞「越南富國島5日計畫機票」買一送一及「越南富國島自由行5日」均11,111元起。

▲被白雪覆蓋的北海道函館金森紅磚倉庫。（圖／旅天下提供）



「日本名古屋自由行5日」到飛驒高山住宿一晚，含稅僅11,111元起，日本「北海道函館洞爺湖戲雪雙溫泉5日」、「京阪神三都金閣寺5日」、「馬來西亞沙巴海洋公園5日」、「東京迪士尼戲雪螃蟹溫泉美食5日」、「沖繩海豚秀4日」升等希爾頓渡假酒店3晚，均下殺21,111元起；以上優惠均在11月11日上午9點於官網、全台門市開搶。此外，凡下訂雙11活動任一商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號，至JetFi官網登錄活動，還有機會獲得iPhone、現金禮券等好禮。

▲馬來西亞沙巴的丹絨亞路海灘。（圖／旅天下提供）

另外，飯店也延續旅展熱潮，台北遠東香格里拉將於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，包含遠東Café 周三至周五自助下午茶2客券原價2,376元，47折只要1,111元、周一至周四晚餐2客券原價3,696元，也只要2,222元。飯店現場快閃攤位也加碼延長，住宿最低19折起、餐飲58折起，將持續銷售至11月15日。