旅展「餐券、住宿券」賣破1億3千萬元！晶華酒店：雙重撿便宜

▲ITF台北國際旅展甫落幕，三家飯店集團刷出破億元業績。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／專訪

ITF台北國際旅展甫落幕，餐券、住宿券買10送1等團購價引來民眾排隊入手，老爺、寒舍、晶華飯店集團均刷出破億元業績。《東森新媒體ETtoday》實際訪問到晶華國際酒店集團，業者表示，不少企業在隔年初會調漲餐券、住宿券價格，因此許多民眾會趁年末旅展先來囤貨，想趁便宜時一次購足量，以犒賞員工或客戶。

▲2024ITF台北旅展創下近7年來攤位數最多，共有1500攤進駐南港展覽館一館。（圖／記者彭懷玉攝）

晶華國際酒店集團行銷公關部副總經理張筠觀察，許多民眾會趁旅展優惠時購入餐券、住宿券，不只住房、餐廳有折扣，也考量到明年初恐有漲價潮，是「雙重撿便宜」概念，但晶華明年1月1日暫無規劃漲價。比較難的是，台北晶華酒店栢麗廳生意一向很好，旅展時釋出的優惠券「量就很重要，今年數量較為保守」，若購買餐券客人過多，也會壓縮到其他旅客的權益，試圖找到平衡點很重要。

▲北投「晶泉丰旅」9月新開幕，從新北投捷運站步行3分鐘可達。（圖／記者彭懷玉攝）

在疫情過後，國際客回流，台北晶華酒店入住率、餐飲都維持在8成以上水準，而度假型飯店太魯閣晶英重啟後，也不太可能有破盤價，旗下礁溪、北投晶泉丰旅則以Happy Hour免費享用、贈送面膜等附加價值，靠著服務吸引旅客回流，給旅客有物超所值的感受。

▲北投晶泉丰旅大廳。（圖／記者彭懷玉攝）

張筠說，實際上，各國的國際品牌飯店以當地供需量調整房價，在台灣，8000-9000元住一晚會被嫌貴，但在香港，同樣是晶華集團旗下的麗晶酒店一晚要價2-3萬元才住得到。特別的是，也由於台灣飯店的房價不是最貴，許多MICE客人會選在台北開會，房價也依據市場機制、當地物價和人力成本而制定。

至於人力部分，各行各業都缺工，晶華酒店人力差不多已補齊，算是正常的汰舊換新，在政府推動的南向政策後，目前僅缺10%左右，基層人力主要以越南、印尼、菲律賓實習生為主，一方面學生們也能從國際級飯店取經，一邊實習一邊學習中文、餐飲和服務。

▲2024ITF台北旅展第三天人潮最多。（圖／記者彭懷玉攝）



展望未來，張筠說，飯店餐飲業也拼數位轉型「短期陣痛在所難免」，像是送餐機器人取代送餐服務生，但服務業仍要保有「人的溫度」。同時，張筠提及，IHG集團準備在台開很多飯店，將帶動市場發展，希望大家能一起把餅做大，吸引更多海外旅客來台。