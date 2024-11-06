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22公分超大尺寸！台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

瑪德蓮是許多人熟悉的貝殼形狀小蛋糕，不過近期新開幕的Sunbird蔬食餐廳，直接將它升級為XXL size，14x22公分的超巨尺寸，比手掌大上好幾倍，與3顆小瑪德蓮搭配成禮盒，每份1080元。

11月新開幕的Sunbird蔬食餐廳，由主廚Bruce、餐廳經理Susu與食材策展團隊FoodSeason所打造，希望將普及於希臘、義大利、法國、土耳其等地中海周邊國家的飲食概念，融合餐酒館型態，為蔬食市場提供新選項，並把fine dining等級食材變得更親民，餐點價格180元起，飲品120元起。

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲鷹嘴豆泥附上香料烤餅。（圖／記者黃士原攝）

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲普莉亞義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

主廚Bruce表示，他以地中海飲食作為料理基礎，將源自台灣、東南亞與不同菜系的靈感融入菜色中，例如加入中式自製辣油的「普莉亞義大利麵」，同時保留義式貓耳麵的Q彈口感；「鷹嘴豆泥」則是配上自製時蘿油與醋漬蔬菜，最後以摩洛哥香料點綴並附上香料烤餅；「甜菜根韃靼」改用紅甜菜為主角，以酸瓜、酸豆、干蔥和日式美乃滋，佐上油封蛋黃與自製茵陳蒿美乃滋，最後以酥炸洋蔥收尾。

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲甜菜根韃靼改用紅甜菜為主角。（圖／記者黃士原攝）

▲Sunbird蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲炭烤茄子。（圖／記者黃士原攝）

除了供應各種蔬食料理外，Sunbird還推出「OV瑪德蓮禮盒」，將法式小蛋糕巨大化，14x22公分的超大尺寸比手掌大上好幾倍，餐廳表示，未來會依季節變化推出不同限定口味，即日上市的瑪德蓮禮盒為台灣鐵觀音茶風味，定價1080元，包含1顆巨大瑪德蓮與3顆小尺寸瑪德蓮，除了在餐廳可買得到，也能到FoodSeason shop訂購，每周限量供應。

宜可頌的「杏仁小魚可頌」，結合台灣經典零食杏仁小魚。（圖／宜可頌提供）

另外，全新可頌品牌「宜可頌」插旗中山區了，使用熟悉台灣在地食材結合法式可頌，一口氣推出17種口味選擇，從櫻花蝦可頌、青蒜香腸可頌、杏仁小魚可頌都有，搭配復古可頌仙女、可頌童子包裝袋，可愛到不行，11月10日正式開幕，11月6日起連3天發起拍照打卡換可頌活動，每日限量300個，送完為止。

杏仁小魚可頌是在麵團內抹上甜杏仁餡，再把烘烤過的杏仁、小魚乾磨碎後裹上酥脆的可頌，外層沾附芝麻與海苔，鹹甜組合超涮嘴；青蒜香腸可頌則是融合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」，鹹甜帶勁的口味搭配辛口蒜苗、多汁香腸，大人小孩都愛。

關鍵字： 美食雲 瑪德蓮 巨大瑪德蓮 oversize 蔬食餐廳 Sunbird

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