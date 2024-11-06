雙11小確幸+1！手搖飲「5大飲品買1送1」限時2周喝

▲康青龍5大飲品買1送1限時2周喝。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

搶搭雙11熱潮，手搖飲品牌「康青龍」祭出「5大飲品買1送1」優惠，包括御香鐵觀音、仙凍蜜茉綠等都有，即日起限時2周開跑，只要使用指定外送平台即享優惠。

康青龍即日起至11月19日於外送平台「Uber Eats」推「5大飲品買1送1」，全用戶可享優惠品項有「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」，Uber One會員則再加碼「仙凍蜜茉綠」、「青龍茶王」2款，以及單筆消費滿350元現折90元優惠。

飲品推薦「仙凍蜜茉綠」，選用熱銷碧玉茉莉綠茶做為茶底，結合些許蜂蜜，再放進軟嫩仙草，每一口都香氣十足還有咀嚼口感；「御香鐵觀音」 則嚴選台灣南投鐵觀音茶葉製成，以特殊手法保留鐵觀音特有炭焙香氣及甘潤茶味，喜愛醇厚濃茶感必喝。

▲顏太煮奶茶雙11祭出蜜香紅茶加11元多1杯優惠。（示意圖／顏太煮奶茶提供）

另，顏太煮奶茶全門市也將於11月11日祭出「著涎蜜香紅茶加11元多喝1杯」限定優惠，換算下來最低46元起就能爽喝2杯紅茶，單杯則只要23元，限同品項，每人不限購買組數。

「著涎蜜香紅茶」是嚴選台灣蜜香紅茶葉沖泡而成，帶有果香、蜜香及茶香，甜度感較低，推薦半糖少冰最能帶出蜜香味。