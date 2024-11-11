經典全覽德國大城小鎮　春遊CNN推薦櫻花大道沉浸粉紅泡泡中

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

德國有句諺語：真正的生活藝術，是在日常生活中看到的奇跡。

從旅遊中看德國生活藝術，古堡大道上的紐倫堡、浪漫夢幻的新天鵝堡，歐博阿馬高街頭濕壁畫、韓劇《淚之女王》鍾愛的無憂宮、繽紛的柏林圍牆，或是波昂櫻花大道、德國第一高峰楚格峰，每一處都精采呈現德國風情。

▲德國波昂櫻花大道位在老城區的赫爾街。

春季的波昂，最受矚目的莫過於櫻花大道，櫻花大道其實是在老城區的赫爾街，每年3月中到4月下旬，則是開滿櫻花，夾道的櫻花形成了天然的穹頂，為歐風市區更添了春季繽紛色彩。

▲波昂的赫爾街被譽為「全球最美的櫻花大道」。

波昂櫻花大道，曾被CNN旅遊頻道選為｢世界十大最美的街道｣，走在櫻花大道上，身邊宛如出現許多粉紅泡泡，感到無限幸福，不妨邀請心愛的他／她一起來體驗。蜜月之旅想要到歐洲、又想要賞花，德國波昂CNN浪漫戀人櫻花道正是最好選擇！目前指定旅行社還有蜜月新人憑喜帖每對享2,600元的優惠。

▲楚格峰海拔2962公尺，是德國第一高峰。

德國的自然勝景，當然不能錯過第一高峰～楚格峰。從佳蜜熙搭乘齒軌火車，前往海拔2600公尺高的楚格峰冰川平台，再轉乘冰川號纜車，登上海拔2962公尺德國第一高峰～楚格峰，阿爾卑斯山連峰就在腳下，千萬峰巒美景盡收眼底。

▲新天鵝堡為巴伐利亞國王路德維希二世的行宮之一。

與楚格峰同樣位於慕尼黑西南方的新天鵝堡，是德國必訪景點，也是迪士尼城堡的原形。新天鵝堡為巴伐利亞國王路德維希二世的行宮之一，外觀充滿童話般的夢幻，在綠意盎然的森林中，或是冬天下著白雪時，呈現截然不同的樣貌，並與阿爾卑斯山完美結合。來到新天鵝堡，聆聽偉大建築背後的浪漫歷史故事，若是蜜月旅行的新人，更要在此留下浪漫的足跡。

▲歐博阿馬高是美麗多彩的濕壁畫小鎮。

離新天鵝堡不遠的歐博阿馬高，是一個山林風情小鎮，鎮上許多建築外觀有溼壁畫，漫步於此，欣賞內容五花八門、亮麗多彩的畫作，猜猜濕壁畫上面講述的是什麼故事，同時欣賞畫作與建築巧妙的搭配，為旅程帶來意外的驚喜。

▲波茨坦無憂宮是韓劇《淚之女王》男女主角恩愛放閃之地。

另一個浪漫的景點，是韓劇《淚之女王》男女主角度蜜月的無憂宮，無憂宮原為普魯士國王菲特烈大帝的夏日行宮，洛可可式的宮殿建築，與美麗寬廣的公園，已被列為世界文化遺產。

將近三個世紀之前，腓特列大帝下令建造這座宮殿，希望的不是一座雄偉建築，而是可以與大自然無限接近的宮殿，正像名字「無憂宮」一樣，能忘記所有的煩憂！

▲藝術家在柏林圍牆上作畫，賦予了圍牆新的意義。

轉往德國首都柏林，仰望普法戰爭的榮光～勝利紀念碑，再一遊象徵兩德統一的布蘭登堡大門，沿著菩提樹下大道，瀏覽古色古香建築，順道拜訪著名的洪堡大學。

柏林值得看的還有更多，博物館島上的各博物館中，絕對不能錯過世界遺產佩嘉盟博物館；而冷戰的標誌～柏林圍牆，現在卻成為露天「畫廊」，散發著藝術的氣息，許多藝術家在圍牆上塗鴉、創作，賦予了它不同的意義。

▲紐倫堡是中古世紀風格濃厚的古城，也是德國工藝之都。

前進中古世紀風格濃厚的紐倫堡，這裡曾是多位德意志皇帝誕生和居住地，充滿濃厚的歷史氣息，亦是德國工藝之都，是將德國的歷史與現代一次收藏的必訪之地。

漫步於紐倫堡古城，來到每年聖誕市集聚集地的中央廣場，遊覽美之泉、聖母教堂，熙來攘往的人潮，點綴色彩繽紛的古城，也為旅程留下與眾不同的深刻印象。

（櫻花開花是大自然現象，根據以往經驗每年3月中旬至4月下旬是最容易觀賞到的季節，但仍有例外產生，如無法順利欣賞櫻花，敬請見諒。)

推薦行程

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特色 ：

★行程涵蓋知名大城小鎮，從羅曼蒂克大道、古城大道，乃至阿爾卑斯之路

★柏林參觀佩嘉盟博物館、柏林圍牆，體會兩德統一前後情景

★易北河佛羅倫斯美譽的德列斯登，一覽德國經典建築

★18世紀的帝侯之城漢諾威

★哥德式建築科隆大教堂，直指天際的尖塔，震懾人心

★海德堡古城、大學區，沉浸歐洲豐富人文氣息之中

★古堡大道上的紐倫堡，德國著名新天鵝古堡

★漫步歐博阿馬高街頭，風情小鎮充滿美麗的濕壁畫

★德國第一高峰~楚格峰 纜車+火車之旅

★特別安排搭乘兩段德國高速火車，節省交通時間

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