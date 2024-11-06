獨／「2024台中國際花毯節」實景照曝！颱風搶救後11／9順利開展

▲「2024台中國際花毯節」將在11月9日開展，經過補植後，花卉盛開，景象美不勝收。（圖／主辦提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024台中國際花毯節」現場實景照出爐！今（6日）《ETtoday》搶先取得熱騰騰花海照，在康芮強颱橫掃全台後，20萬株草花原先被強風吹得東倒西歪，在市府發動人力、物力補植下，「2024台中國際花毯節」將順利在11月9日開展。

主辦方接受《ETtoday》採訪時表示，今年因前置期碰上颱風，20萬花草幾乎被風吹到躺平，於是花了五天時間，動用超過300人次，針對花海進行補植，統計過後數量約5萬株，目前已全數補植完成，到開幕時應該有6-7成花況。

▲因颱風關係，主辦方針對花海進行補植，統計過後數量約5萬株，目前已補植完成，到開幕時應有6-7成花況。（圖／主辦提供）



至於途中遇到的困難，主辦方表示，因為剛下過雨場地泥濘，所以車輛無法開進去，花都是用人工搬運的，再來因為雨水充沛，雜草生長的速度會更快，只能人工拔除，且今年有高達17公尺的「神秘太空總部」，吊車開不進來，高空作業不易達成，幸好目前呈現的成果算是滿意。

▲高達17公尺的「神秘太空總部」，吊車開不進來，高空作業不易達成。（圖／主辦提供）

「2024台中國際花毯節」11月9日起於新社區種苗改良繁殖場的二苗圃展區登場，一路展至12月1日止，今年共運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區。台中市觀旅局長陳美秀說，從遠處即可看見高達17米、直徑55米的神秘太空總部降落在新社花城，活動期間每日9點至下午4點每逢整點將有機械動態秀，包括會旋轉的花城、閃耀星星、巨大的望遠鏡，還有來自神秘宇宙的小貓太空人及香菇飛船穿梭其間。

▲▼為避免車輛湧入導致塞車，建議旅客利用台中捷運沿線周邊停車場，於捷運松竹站轉乘免費接駁車前往展區。（圖／主辦提供）

觀旅局也呼籲，因停車場車位有限，為避免車輛湧入導致塞車，影響遊客出遊興致，建議利用台中捷運沿線周邊停車場，於捷運松竹站轉乘免費接駁車前往展區。今年接駁專車路線規劃「豐原、太原、松竹線」、假日則加開「東勢、會場環線」共5條，民眾可搭台鐵至豐原、松竹車站後轉乘接駁專車。活動現場每日上午8點至下午5點實施交通管制，相關交通資訊與活動內容將在「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書揭露。

▲遠處即可看見高達17米、直徑55米的神秘太空總部降落在新社花城。（圖／主辦提供）