COLD STONE聯名beard papa’s！卡士達焦糖冰拌乳酪丁、酥脆塔殼

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」首度找來日本人氣泡芙「beard papa’s」聯名，把經典香草卡士達變身成冰淇淋，再拌入酥脆塔殼、乳酪丁等餡打造2款限定聯名冰，再加碼吃升級回歸的「3款極濃巧克力冰淇淋系列」，11月8日起限時49天上市，並祭出限時3天中杯以上冰淇淋第2杯半價優惠。

▲「COLD STONE x beard papa’s」聯名了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲2款聯名冰還附超可愛鬍子爺爺插卡。

「COLD STONE x beard papa’s」聯手推出2款限定冰品，其中，「卡士達焦糖脆脆」是使用香草卡士達冰淇淋拌入酥脆塔殼、焦糖醬，最後放上beard papa’s的「泡芙脆脆」增添口感，泡芙脆脆是選用歐洲發酵奶油低溫烘烤而成，外層裹上手工拌炒的香濃脆焦糖，酥脆好吃。

▲「卡士達焦糖脆脆」吃得到beard papa’s的「泡芙脆脆」。

「卡士達焦糖麻糬」則同樣以香草卡士達冰淇淋做為基底，搭配乳酪丁、焦糖醬，打造鹹甜滋味，最上層再鋪上撒了巧克力的Q彈日式大福皮，還原彷彿在吃卡士達乳酪大福般的甜點冰品，且聯名期間只要購買以上2款冰品就送beard papa’s兌換券1張，於門市單筆消費滿130元就送日式香草泡芙1顆，送完為止。

▲3款極濃黑巧克力冰升級回歸。

加碼吃3款升級回歸的極濃巧克力冰淇淋，選用100%純可可粉製成極濃巧克力冰淇淋，「濃巧焦糖脆脆」拌入焦糖醬、酥脆餅乾，再放上泡芙脆脆，就像在吃冰淇淋版本的聖多諾黑；「濃巧四重奏」則是拌入OREO，搭配榛果巧克力威化餅、極濃巧克力粉，每一口都能吃到4倍巧克力滋味。

最後的「濃巧狂想曲」是極濃巧克力冰淇淋結合巧克力醬、海綿蛋糕，再放進伯爵茶酥餅增添口感，讓茶香、奶香、巧克力香完美融合，以上5款冰將於11月8日起至12月26日限時開賣，至11月10日前可享「中杯以上冰淇淋同尺寸第2杯半價」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

▲COLD STONE極濃巧克力系列回歸。

▲「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

另，Mister Donut近日則找來Cona’s妮娜巧克力聯名推出5款甜甜圈，首推「Cona’s生可可夾心巧貝」，選用特製巧克力巧貝擠進滿滿苦甜可可餡，再灑上精選可可糖粉增添口感；「Cona’s榛果巧克力波堤」則是濃巧克力波堤剖半搭配苦甜可可餡、榛果餡，最外層裹上特製可可沾醬並撒上杏仁角，最後畫上鹽焦糖可可醬。

▲▼還有波堤、法蘭奇選擇。

「Cona’s紅玉巧克力波堤」同樣使用特製巧克力波堤剖半後擠滿苦甜可可餡、南投紅玉紅茶醬，並裹上可可沾醬，最後撒上紅玉碎粒，茶感層次再提升；還有「Cona’s雙莓巧蘭奇」、「Cona’s百香果巧蘭奇」，選用重磅回歸的巧克力法蘭奇搭配苦甜可可餡，並分別加入雙莓果果餡、百香果果餡，每一口都能吃到可可結合果香，售價皆為79元。

▲加碼喝2款聯名可可飲。

加碼推出2款聯名可可款，包括「Cona’s繽紛棉花糖可可」，是棉花糖與熱可可牛奶的經典組合；「Cona’s雪降跳跳糖可可」則選用冰可可結合雙莓跳跳糖，還能吸到醇厚奶蓋，售價皆為109元，至12月1日前可享買1送1優惠。