雙11優惠！麗寶樂園2人門票1111元　住國聯飯店2888元春節適用

▲台中麗寶樂園渡假區11月10、11日推出「3大套票優惠」。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

雙11購物節要來了，台中麗寶樂園渡假區11月10日、11日於官網推出「超低破盤3大套票優惠」。其中，探索世界雙人門票6折1,111元（原價1,798元）；探索世界加摩天輪門票，再贈200元餐飲抵用券1,111元（原價1,449元）；天空之夢摩天輪門票也只要111元（原價350元），下殺3折。另外，台北國聯飯店於11月11日起推出住房優惠，雙人入住每晚2,888元。

▲探索世界雙人門票6折1,111元（原價1,798元）。



同時，麗寶福容大飯店也推出一泊一食，雙人限定及四人玩翻天的限定住房專案，專案內容含入住精緻家庭房一晚、翌日早餐及探索世界雙日門票，兩人同行專案加贈同樂券等，只要7,999元起。或是入住全台唯一坐落於國際G2賽道旁的麗寶賽車主題旅店，即日起至12月30日，兩人最低只要3,999元，含一泊一食及探索世界雙日券，同時滿足玩樂園、住特色飯店的心願。

▲麗寶賽車主題旅店12月30日前，兩人最低只要3,999元，含一泊一食及探索世界雙日券。

另外，國聯大飯店也搶搭雙11購物節熱潮，於11月11日到18日推出限時8天快閃優惠，精緻客房雙人入住每晚2,888元（已含服務費，但不含早餐），且也能預訂明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，優惠房型僅限官網線上訂房。

▲國聯大飯店精緻客房。（圖／國聯大飯店提供，下同）



國聯大飯店坐落於台北市光復南路上，緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區、捷運國父紀念館站等市中心指標性景點，近期飯店也斥資3億元大幅改裝客房、大廳與2間餐廳、宴會廳，展現出煥然一新的設計風格。

▲國聯大飯店大廳全新改裝。