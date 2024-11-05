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高雄飯店買一送一、享免費早餐　1688元起住全台承億飯店

▲▼福容徠旅高雄店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲高雄徠旅的輕旅客房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄徠旅慶祝開幕周年，即日起至12月底推出周年慶優惠，享住一晚送一晚，還送早餐與提袋；或也可選擇住高雄送墾丁，加碼第三、四人免費入住。高雄承億酒店則趁著高雄冬季旅展即將登場，即日起推出「承億集團聯合住宿套票」，平均每張花1688元起就可以住全台承億飯店。

高雄徠旅表示，即日起至12月29日推出住一晚送一晚專案，於周日至周四雙人入住每晚5899元起，需連續入住兩晚，再贈送繽紛西餐廳早餐及不織布提袋。

▲▼福容徠旅墾丁店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲福容徠旅墾丁店輕旅客房。

飯店也同步與國內最大訂房網站易遊網聯手，推出福容徠旅「住高雄送墾丁」超值專案，即日起至2025年3月31日為止，雙人入住高雄徠旅閱旅客房5299元起，加碼第三、四人免費入住，加碼送墾丁徠旅集旅四人房，該專案不含早餐。

▲▼高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

承億集團則從即日起至11月11日推出線上旅展，集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」雙品重磅推出住宿、餐飲優惠券，最低14折起，其中住宿強打「承億集團聯合住宿套票」，買8贈1享26折優惠價1萬5192元，平均每張1688元，可單張也可疊加使用，不分館別任你選住，環島全台玩透透。

本次推出的「承億集團聯合住宿券」優惠價每張1899元，皆依房型人數提供早餐，使用一張券可於平旺日入住淡水吹風／花蓮山知道雙人房一晚；平日加價700元、旺日加價1300元可入住桃城茶樣子標準雙人房一晚；使用兩張券則可於平旺日入住潭日月標準雙人房一晚，以上若在平日入住再視房況享免費升等房型。使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房一晚，再享自助式早餐。

▲▼承億文旅潭日月。（圖／業者提供）

▲承億文旅潭日月方山水套房坐擁270度絕美湖景。（圖／業者提供）

承億酒店也在旅展期間推出「經典和式雙人房平日套票（共5張）」下殺1.4折，每份2萬4000元，平均單張4800元，憑券可在平日入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。

承億文旅潭日月超熱賣「方山水獨賣套房」坐擁270度絕美湖景，許多旅人都搶著住，而為了讓更多旅人能親身享受夢幻的湖景，承億文旅在本次旅展中首度開賣「2024承億文旅潭日月方山水平日住宿券」，下殺31折、優惠價9999元含湖景早餐，憑券平日至多四人可入住方山水獨賣套房一晚；「潭日月一泊二食住宿券」旅展限定46折、優惠價4999元，憑券可於平旺日入住樂山標準雙人房一晚，再享湖景早餐與寒拾苑雙人套餐。

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