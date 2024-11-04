南極、郵輪熱銷！ITF旅展最終日「百萬刷手」買這幾樣

▲ITF台北旅展最後一天，加利利旅行社再傳多組百萬刷手。（圖／加利利提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北國際旅展閉幕倒數，旅行社再傳多組百萬刷手現身！加利利旅行社表示，今（4日）有四組民眾購買南極行程，該團22天單人要價749,000元，另今日又以特殊線路詢問度最為熱絡，像是道奇海外觀賽團、肯亞和南極行程等。

▲11/4台北國際旅展最後一天，民眾把握機會前來找尋合適商品。（圖／記者彭懷玉攝）



加利利旅行社表示，今（4日）有四組民眾購買南極行程，該團為12月4日出發的「勇闖南極．締造人生巔峰22日」，單人要價749,000元，特色在於不用辛苦2次過德瑞克海峽，是搭乘長榮航空直飛洛杉磯，再轉智利航空達智利首都聖地牙哥，接著登上銀海郵輪「雲彩號」，航行遊覽福克蘭群島、南喬治亞群島、穿越德瑞克海峽到南極半島；回程則從喬治王島，搭乘包機輕鬆飛越德瑞克海峽，回到智利。

▲▼東南獨家代理的「環遊世界和平船」航程，單價是29.9萬元起；動物大遷徙馬賽馬拉動物保護區。（圖／東南旅遊提供）



而東南旅遊通報，今年單價最高的商品，為東南獨家代理的「環遊世界和平船」航程，單價是29.9萬元起，開展首日就有破百萬業績，今天有四名旅客報名，一連四天結算下來有28位報名，換算下來進帳837.2萬元，同樣開出紅盤！而冰島極光也很熱銷，今天共有8名報名行程，消費約100萬；另也有2位消費者報名東非動物大遷徙行程。東南旅遊表示，相較去年，旅展現場銷售成長超過四成，線上銷售更突破六成。

▲雄獅旅遊攤位前也有不少民眾詢問。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅旅遊的巴西嘉年華15日遊程，包含巴西嘉年華冠軍賽VIP包廂、亞馬遜雨林五星河輪、伊瓜蘇瀑布、全程五星飯店，要價50萬元的產品，也有很多民眾詢問，但賣況截至出稿前尚未出爐。

▲台北國際旅展今進入最後一天。（圖／記者彭懷玉攝）



可樂旅遊表示，本次旅展中萬元以上的住宿，或千元以上的餐券、出國高價主題旅遊皆受民眾青睞，如看F1賽車比賽的遊程，預約決賽保留席，將觀看賽車的席位包裝進去，決賽地點包含日本、摩納哥、奧地利、英國、匈牙利、荷蘭。其中摩納哥13日售價最高，每人259,900元，現場也有詢問與進單。