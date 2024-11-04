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身分證4個「1」燒肉雙人套餐1111元　中3個澳洲和牛板腱免費吃

▲11月4日至11月15日間的平日至燒肉同話用餐，身分證中有四個「1」，即可享受指定雙人套餐優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲11月15日前平日至燒肉同話用餐，身分證有4個「1」，指定雙人套餐1111元。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

搶搭雙11購物節商機，這一鍋集團旗下3品牌也推出身分證優惠，4個「1」可享指定雙人燒肉套餐特價1111元，有3個可以免費獲得搖滾魚皮、澳洲和牛板腱。

▲叁加叁泡椒酸菜魚新推「叁記火山排骨」，11月底前到門市享用還能享雙11限時折扣。（圖／這一鍋集團提供）

▲叁加叁泡椒酸菜魚新推「叁記火山排骨」，11月底前到門市享用還能享雙11限時折扣。（圖／這一鍋集團提供）

叁加叁泡椒酸菜魚

叁加叁泡椒酸菜魚推出全新「叁記火山排骨」，即日起至11月30日點購並在IG打卡完成指定動作，單筆消費滿千現折111元。

活動期間，品牌加碼祭出「你有1，我招待」優惠方案，身分證有3個「1」，可免費獲贈1份「搖滾魚皮」，若有兩個「1」招待「涮嘴小菜」（任選1份）。

▲身分證對中4個1，燒肉同話指定雙人套餐1111元。（圖／這一鍋集團提供）

▲身分證有4個1，燒肉同話指定雙人套餐1111元。（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話

燒肉同話雙11活動今日起至11月15日登場，活動期間平日到店用餐，身分證中有4個「1」且提前完成電話預訂，可享同話特選嚴選豚肉雙人套餐或極品經典美澳全牛雙人套餐特價1111元，每店限量10組。

如果身分證有3個「1」，可以免費兌換「澳洲和牛板腱」（價值480元），有兩個「1」則可兌換「松阪豚瑰花」1份（價值180元）。

▲身分證號碼有3個「1」，11月15日前平日到這一小鍋用餐，可免費獲得任選單點肉品1份。（圖／這一鍋集團提供）

這一小鍋

身分證號碼有3個「1」，11月15日前平日到這一小鍋用餐，可免費獲得任選單點肉品1份；有2個「1」可用11元的價格選購雪花牛或伊比利豬1份。

▲小福利火鍋會所。（圖／記者蕭筠攝）

小福利麻辣鍋

搶搭雙11購物節商機，小福利麻辣鍋推出鍋物節活動，11月11日起至11月15日，每4人同行，其中1人身分證有4個「1」（不用連號），單筆消費折抵1111元；每2人同行，其中1人身分證有3個「1」（不用連號），單筆消費折抵111元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 雙11 這一鍋集團 這一小鍋 燒肉同話 叁加叁泡椒酸菜魚

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