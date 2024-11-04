春陽茶事秋冬限定「炭焙烏龍系列」來了！限時買1送1、免費加料

▲春陽茶事推出秋冬限定全新「炭焙烏龍系列」。（圖／春陽茶事提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「春陽茶事」秋冬限定「炭焙烏龍系列」來了，一共推出2款選擇，包括醇厚炭焙烏龍，以及加入鮮奶的「炭焙烏龍鮮奶」，加碼還有全新配料「烏龍粉粿」，搭配喝更添茶香，11月6日正式上市，並祭出限時買1送1、配料免費加等優惠。

▲還有全新配料「烏龍粉粿」。

春陽茶事推出全新「炭焙烏龍系列」，選菁作茶利用焙火製程提升香氣，讓茶葉展現更深厚茶香，首推「炭焙烏龍」，琥珀茶湯帶有重焙茶感，尾韻則有些許馥郁熟果香，口感回甘溫潤，「炭焙烏龍鮮奶」則是炭焙烏龍結合鮮奶的組合；同步推出全新配料「烏龍粉粿」，把烏龍茶變成Q彈茶凍，更添茶香，11月6日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，11月6日至11月11日可享「炭焙烏龍買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，送完為止；11月6日至11月12日全門市則有「免費加料」活動，凡購買「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」即可免費加烏龍粉粿1份。

▲珍煮丹8大飲品限時第2杯半價喝。（圖／珍煮丹提供）

另外，珍煮丹全門市11月祭出「指定飲品第2杯半價」優惠，11月4日、11月11日、11月18日、11月25日周一限定品項有「黑糖珍珠鮮奶」、「蜂蜜檸檬菊花茶」、「手熬黑糖冬瓜茶」及「蜜桃烏龍奶茶」；11月5日、11月12日、11月19日、11月26日則推「煮母奶茶」、「泰泰鮮奶茶」、「黑糖檸檬冬瓜」及「水蜜桃烏龍」，皆可享第2杯半價，限同品項、冰量、糖度。