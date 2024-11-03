ITF旅展第3天人潮爆！「晶華狂賣3000萬」再奪冠　老爺、寒舍居次

▲ITF旅展進入第三天，主辦方統計，今（3日）進場人數突破12萬人，比去年成長10.1%。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

ITF旅展進入第三天，主辦方統計，今（3日）進場人數突破12萬人，比去年成長10.1%。而飯店銷售部分，又以晶華酒店奪冠，現場加線上業績單日再度達3000萬元；老爺集團居次，本日業績約是2000萬；寒舍集團單日業績1000萬元。

▲今日飯店銷售部分，又以晶華酒店奪冠，現場加線上業績單日再度達3000萬元。（圖／記者彭懷玉攝）



旅展進入周末最後一天，許多民眾把握收假日好天氣前來選購餐券、住宿券。晶華酒店表示，延續昨日超強買氣，晶華集團周日線上、線下總銷售額再度站上3000萬元，三天下來總銷售金額破億元，又以晶華加碼推出的旅展優惠「栢麗廳假日雙人餐券」3699元最熱銷，11/3-11/4兩日限定銷售突破百萬元，顯示出民眾對於自助餐券的熱愛。

▲老爺集團表示，今天雖無百萬刷手現身，不過本日業績仍刷出2000萬元業績。（圖／記者彭懷玉攝）



老爺集團表示，今天雖無百萬刷手現身，不過本日業績仍刷出2000萬元業績，人氣商品為「19,999溫泉酒店聯賣券」，因為可同時入住礁溪老爺、知本老爺、北投老爺，下殺2.7折，吸引民眾揪團購買。另外一支「18999礁溪樂活三天兩夜」雙人含早餐，加贈一次晚餐約3.6折，也很熱銷。

▲2024ITF台北旅展今年展攤達1500攤，分為一樓國外旅遊區和四樓國內區。（圖／記者彭懷玉攝）



寒舍集團攤位延續昨日買氣，今天「十二廚」與「探索廚房」的自助餐券買氣最旺，旅展今天單日營業額繳出1000萬元佳績，結算至旅展第三天，現場業績已突破6000萬元大關。



寒舍集團今年再度推出聯合住宿券，超值優惠3.6折，總計銷售突破1500張，購買聯合住宿券一至三張可入住台北喜來登、寒居酒店、台北寒舍艾美酒店或是礁溪寒沐酒店。另外，65折「MU TABLE自助餐平日單人晚餐券」980元，至今已賣近1000張。

另外，今（3日）公布業績的飯店還有：美福飯店1100萬、凱撒集團900萬、圓山飯店527萬、JR東日本飯店490萬、福容飯店390萬、福華飯店350萬、六福旅遊集團300萬、大倉久和136萬元。