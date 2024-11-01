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Mister Donut聯名Cona‘s！「12款甜甜圈+2款可可飲」一次看

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名即日起開跑。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力季到了！甜甜圈品牌「Mister Donut」攜手台灣金牌巧克力「Cona’s妮娜巧克力」推出5款聯名甜甜圈+2款現作飲品，選用在地食材結合苦甜巧克力製成，同步網羅7款巧克力甜甜圈，即日起於全門市限量開賣，並祭出限時買5送2、買6送3及飲品買1送1優惠。

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲首推吃的到苦甜可可餡的「Cona’s生可可夾心巧貝」。

「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」打造5款聯名甜甜圈，首推「Cona’s生可可夾心巧貝」，選用特製巧克力巧貝擠進滿滿苦甜可可餡，再灑上精選可可糖粉增添口感；「Cona’s榛果巧克力波堤」則是濃巧克力波堤剖半搭配苦甜可可餡、榛果餡，最外層裹上特製可可沾醬並撒上杏仁角，最後畫上鹽焦糖可可醬。

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲「Cona’s紅玉巧克力波堤」擠滿可可、紅茶醬雙內餡。

「Cona’s紅玉巧克力波堤」同樣使用特製巧克力波堤剖半後擠滿苦甜可可餡、南投紅玉紅茶醬，並裹上可可沾醬，最後撒上紅玉碎粒，茶感層次再提升；還有「Cona’s雙莓巧蘭奇」、「Cona’s百香果巧蘭奇」，選用重磅回歸的巧克力法蘭奇搭配苦甜可可餡，並分別加入雙莓果果餡、百香果果餡，每一口都能吃到可可結合果香，售價皆為79元。

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲加碼喝2款聯名可可飲。

加碼推出2款聯名可可款，包括「Cona’s繽紛棉花糖可可」，是棉花糖與熱可可牛奶的經典組合；「Cona’s雪降跳跳糖可可」則選用冰可可結合雙莓跳跳糖，還能吸到醇厚奶蓋，售價皆為109元，至12月1日前可享買1送1優惠。

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut加碼推出7款巧克力甜甜圈選擇。

除外，Mister Donut更網羅7款巧克力甜甜圈選擇，有「雙料巧克力波堤」、「棉花糖巧克力波堤」、「脆脆巧克力波堤」、「咖啡巧克力波堤」、「鹽焦糖巧克力波堤」、「濃巧克力派」及「可可黃金圈」，售價42元起。

▲▼「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名開跑。（圖／Mister Donut提供）

▲「濃巧克力派」是選用巧克力派皮包裹濃郁苦甜可可內餡。

以上甜甜圈、現做飲品即日起於全門市限量上市，至11月3日前可享「甜甜圈買5送2、買6送3」優惠，期間只要任選指定商品即享優惠，限送39元甜甜圈；聯名上市期間單筆消費滿500元，且內含一款可可季聯名商品，還能免費獲得Cona‘s妮娜巧克力紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝1盒，單筆限送1盒，各門市送完為止。

▲▼Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈限時回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈限時回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

另，美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」深受歡迎的「經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）」宣布重磅回歸，特意結合法式經典甜點與美式甜甜圈特色，把每一個甜甜圈裹上焦糖進行炙燒，打造酥脆金黃外衣，搭配絲滑牛奶卡士達，每一口都能吃到濃郁滋味，售價60元。

「經典烤布蕾甜甜圈」即日起至11月14日限時2周回歸，並於指定7門市販售，包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut Cona‘s妮娜巧克力 Krispy Kreme

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