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ITF展場限定優惠！晶華送栢麗廳買一送一券　凱撒豬腳餐券46折

▲每日開賣前50名民眾，不限消費金額加送栢麗廳買一送一券，每人限領1次，贈完為止。（圖／晶華提供）

▲每日開賣前50名民眾，不限消費金額加送栢麗廳買一送一券。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展今（1日）起至4日在南港展覽館登場，雖然許多業者早就搶推線上旅展，不過為了衝買氣，不少飯店還是祭出展場限定優惠，像是晶華每日開賣前50名民眾送栢麗廳買一送一券、台北君悅單筆滿額送凱菲屋餐券，以下整理現場才有的好康資訊供大家參考。

晶華酒店

每日開賣前50名民眾，不限消費金額加送栢麗廳買一送一券，每人限領1次，贈完為止。

台北圓山大飯店

台北圓山大飯店推出展場限定快閃優惠，每日11點開搶。

11/2：平日松鶴自助下午茶單人券每張666元。
11/3：平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券每張1299元。
11/4：假日圓苑中式夫人下午茶雙人券每張999元。
11/1-11/4：西密道導覽文化之旅票券，加購價每張150元。

▲台北君悅酒店旅展現場限定，單筆消費滿1萬5000元送凱菲屋平日下午茶單人券1張。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店

滿額禮：單筆消費滿1萬5000元送凱菲屋平日下午茶單人券1張；單筆消費滿2萬元送凱菲屋平日午餐單人券1張。

排隊禮：每日上午11點到12點，下午3點到4點，持排隊禮DM消費，單筆消費滿2萬5000元送凱菲屋平日下午茶單人券2張；單筆消費滿3萬元送凱菲屋平日午餐單人券2張。

幸運禮：11/2現場消費可抽SPA 60分鐘單人體驗券1張；11/3現場消費可抽免費平日住宿豪華客房1晚；11/4現場消費可抽君悅美饌卡1張（價值2萬1888元）。

台北萬豪酒店

現場限定販售Garden Kitchen平假日（周三至周日）下午茶自助美饌單人券5張套券，原價5940元，特價3995元，約67折。

凱撒飯店集團

每日14:00開賣限量餐券。
1、凱撒飯店連鎖冠軍豬腳聯合美饌券每張780元，46折，每日限量30張。
2、台北新板希爾頓嫣紅鵝饗食券每張1999元，76折，每日限量30張。

▲購買台北美福大飯店超值美食通用券4張，可用999元加購彩匯平日下午茶餐雙人券1張。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

●購買超值美食通用券4張（1萬4000元），可用999元加購彩匯平日下午茶雙人券1張。
●購買彩匯自助餐廳餐券滿1萬3999元，可用880元加購彩匯平日下午茶單人券1張。
●購買彩匯自助餐廳餐券滿1萬6999元，可用880元加購彩匯平日下午茶單人券1張，可買2張。

國泰飯店觀光集團

限時特賣活動內容每日12點、下午4點各1場次。

●11/2-11/3：凡購買COZZI Blu「Cozzi Market逸‧市集」單人平/假日午晚餐通用券5張，或「逸薈軒」4人烤鴨分享餐1張，加碼送2張「Cozzi Market逸‧市集」早餐券。每人最多購買兩組。

●11/4：凡購買5張慕軒飯店「餐飲通用券1280元/張」，加碼送1張TO GO外帶美食通用券（價值680元）。購買5張慕軒飯店「海陸總匯（4680元/張）」，加碼送2張餐飲通用券（價值1280元）。每人最多購買2組。

天成飯店集團

旅展現場Cosmos CLUB會員加碼滿額贈，餐券或住宿券消費達1萬元，可獲得最高總價值1,340元+10%的天成世貿國際會館「翠庭」中餐廳粵式港點兌換券一張（旅展售價750元），每張券可任選6款招牌港點（恕不重複）。

除了餐券住宿券，旅展現場特別推出加價購，凡購買住宿券或餐券，再享瑞穗天合黃金湯泡湯粉原價每包150元，加價購優惠價每包100元。

關鍵字： 美食雲 餐券 旅展 ITF

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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