MSC榮耀號領航奢享春日好時光　早鳥每房最高省6千

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪、shutterstock

亞洲旗艦MSC地中海郵輪榮耀號，明年3月日、韓跳島追櫻之旅，帶旅客盡享春日好時光，基隆港出發有4/5/6日行程供選擇，早鳥優惠價每房最高省6,000元，第三人也只要6,900元起，心動就要馬上行動！

▲MSC地中海榮耀號洋溢歐式風格，宛如海上移動城堡。（圖／MSC地中海郵輪）

春光明媚的3月，正是旅遊的好時機，乘著MSC地中海郵輪榮耀號出航，體驗豪華娛樂設施與各式美食，前往日本、韓國追櫻，是不可多得的季節旅遊。

2025年3/12～3/24的旅程，有沖繩、石垣島、鹿兒島、濟州、熊本、佐世保的4日/5日/6日航程，特別推薦：鹿兒島+濟州6天、熊本+佐世保6日之旅。

▲櫻島火山是鹿兒島縣的代表地標。（圖／shutterstock）

鹿兒島+濟州6日之旅，精心安排日本鹿兒島、韓國濟州島，日、韓春日美景一次盡覽。

鹿兒島市位於日本九州南部，東臨鹿兒島灣，隔著海灣遙望火山島～櫻島，櫻島至今仍然持續有火山活動。來到鹿兒島，可自費加購岸上觀光行程，包括：吉野公園、仙巖園、天文館步行區等人氣景點。

▲濟州島是韓國最大的島嶼，氣候溫和，自然地景豐富。（圖／shutterstock）

濟州島是韓國最大的島嶼，氣候溫和，被稱為「韓國夏威夷」，島上擁有多樣的地型風貌，像是：島中央高聳的漢拏山、海邊的柱狀節理，以及著名的城山日出峰。登上濟州島，可自費加購岸上觀光之旅，拜訪：翰林公園、松嶽山步道、西歸浦每日偶來市場等地，體驗當地春季自然之美與歷史文化。

▲熊本城為日本三大名城之一，春季來到這裡有機會能看到美麗櫻花。（圖／shutterstock）

而熊本+佐世保6日之旅，帶旅客拜訪日本九州的熊本、佐世保兩大熱門景點。熊本市位於日本九州中部，市內街道整齊，樓廈林立，日本三大名城之一的熊本城正位於此。而熊本市中心最熱鬧的通町商店街，則是旅客的最愛，吃、喝、玩、樂等設施琳瑯滿目，不論大人小孩都會喜歡。

▲日本九州佐世保景點九十九島，為世界最美海灣之一。（圖／shutterstock）

位於日本九州西北邊的佐世保市，處處充滿異國情調，西式、中式、和風等不同文化，交織出動人的特殊魅力，值得細細品味。

自費岸上觀光行程，特別選擇了：九十九島觀光公園、西海橋公園、佐世保4〇3拱廊商店街等必訪景點，尤其是長約1公里的拱廊商店街，餐廳、商店、土產店林立，為最佳購物所在，而且郵輪之旅不限制行李重量，旅客可以買好、買滿，帶回滿滿旅遊戰利品。

●推薦行程

亞洲旗艦 MSC榮耀號

【2025年三月基隆港出發 早鳥優惠每房減6,000元】

第三人只要6,900元起

•3/12 沖繩自主遊4天

•3/15 鹿兒島、濟州自主遊6天

•3/20 石垣島、沖繩自主遊5天

•3/24 熊本、佐世保自主遊6天

●更多優惠：

•周年慶：12/16、1/5限定航次，贈送200美金（船上消費抵用金）

•網路優惠：MSC榮耀號限定，岸上漫遊服務「買一天送一天」

詳情請上https://msc-cruises.com.tw