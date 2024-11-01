八曜和茶新北三重店11／8開幕　柚香覺醒307限時買1送1

▲八曜和茶新北三重店將於11月8日正式開幕。（圖／翻攝八曜和茶臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

自高雄起家的超人氣日式飲品專賣店「八曜和茶」宣布北上展店，「新北三重店」於11月8日正式開幕，地點在重新路一段上，鄰近捷運台北橋站，消息一出讓不少人興奮直呼「終於要開幕了，萬歲」、「期待」、「準備好了」；同步公開開幕優惠、詳細地址等資訊。

▲三重店開幕優惠一次看。

八曜和茶北上插旗「新北三重」、「新北永和」，預計開出2家門市。其中，「新北三重門市」搶先登場，將於11月8日上午10時開幕，地點選在捷運台北橋旁，十分方便。

八曜和茶新北三重店也祭出「3大開幕優惠」，11月8日、11月9日只要於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶」、「308炙燒濃乳」、「浪烤厚焙乳504」及新品「極韻白奶茶系列」，消費滿額即可免費獲得HCY時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推；11月10日則祭出人氣飲品「柚香覺醒307買1送1」優惠。

全門市加碼推出獨家周邊新品「YO307清爽柚香片」，11月8日起只要於全台門市購買任一飲品即可以149元加購YO307清爽柚香片-和風bag款，購買2杯可加購2個，以此類推，數量有限、售完為止。

八曜推薦必點飲品搶先看，首推「柚香覺醒307」，是以獨家輕焙烏龍茶王307搭配新鮮現榨的葡萄柚，口感酸甜又清爽；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「舞妓406紅茶」精選金萱茶葉發酵製成，風味較為爽口，可以喝到淡淡果香；「八曜和茶」是款無咖啡因茶，採用10多種膳食纖維穀麥配方調製而成，點無糖就能喝到濃濃穀物香。

●八曜和茶新北三重店

地址：新北市三重區重新路一段106號

營業時間：10:00-22:30

開幕日：11月8日

▲有飲推出全新「開心果系列」飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另外，「有飲」近日推出全新「開心果系列」3款飲品選擇，「開心果奶霜椰椰」選用椰子水搭配濃厚開心果奶霜，口感清爽又充滿綿密奶香，售價80元；「開心果奶霜穀物茶」則是黃金穀物茶與開心果奶蓋的組合，售價75元；「開心果奶奶」是以四季春茶為基底，結合開心果、香醇奶茶，售價65元，至11月5日前可享單杯9折喝優惠。