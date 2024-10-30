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4萬坪洞窟、東南亞最高山！馬來西亞「3國家公園」探險者必朝聖

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園，以及京那峇魯國家公園、姆魯國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲位於東馬砂拉越的「姆魯國家公園」，有著逾4萬坪的洞窟，吸引眾多旅人前來探秘。（圖／馬來西亞觀光局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

熱愛探險、尋覓古蹟的旅人，馬來西亞東部會是旅遊新選！位於東馬砂拉越的「姆魯國家公園」，有著逾4萬坪的洞窟；尼亞國家公園是2024年最新入選的世界遺產。當然，還有被譽為「神山」的東南亞第一高峰京那峇魯山，山上風景令全球登山者趨之若鶩。

東馬的砂拉越與沙巴，兩地在馬來西亞的五大世界遺產中獨佔三席，其中，砂拉越的尼亞國家公園2024年被UNESCO選為最新的世界遺產，更為東馬的旅遊版圖再添新亮點，馬來西亞觀光局也對此三處做介紹。

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園，以及京那峇魯國家公園、姆魯國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲「砂拉越洞窟」（Sarawak Chamber）面積達166萬平方英尺，約46642坪，號稱全球最大的洞穴空間。（圖／馬來西亞觀光局提供）

姆魯國家公園-洞穴能容納一棟摩天大樓
姆魯國家公園是砂拉越最大的國家公園，「砂拉越洞窟」（Sarawak Chamber）面積達166萬平方英尺，約46642坪，號稱全球最大的洞穴空間。這裡還有世界第二大的洞穴通道「鹿洞」（Deer Cave），寬敞程度甚至能容納一棟摩天大樓。

此外，東南亞最長的「清水洞」（Clear Water Cave）也坐落於此，全長超過2公里，洞穴內蜿蜒的地下河道，讓遊客能親眼見證經年累月的水流，是如何雕琢出鬼斧神工的自然奇景。到姆魯國家公園，還能參加刺激的洞穴探險體驗，在專業嚮導的帶領下，沿著1.6億年歷史的古老河道，探索伏流間的秘密，在黑暗中尋找蝙蝠等神秘的洞穴生物，挑戰探險家的極限。

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園，以及京那峇魯國家公園、姆魯國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲東南亞第一高峰京那峇魯山又名神山，被許多登山愛好者列在此生必訪名單。（圖／馬來西亞觀光局提供）

京那峇魯國家公園-海拔4,095公尺的神山
位於沙巴的京那峇魯國家公園，擁有豐富的熱帶雨林生態系統和250多種鳥類，是馬國第一個被列入世界遺產名錄的自然景點。其中，東南亞第一高峰京那峇魯山（Mount Kinabalu）又名神山，海拔4,095.2公尺的高山，被許多登山愛好者列在此生必訪名單。登頂後的壯闊景色如同置身仙境，如雪花般閃亮的花崗岩山體，抑或翻騰湧動的雲海，皆讓人臣服其中，深深感嘆「神山」的神聖與壯麗。

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園，以及京那峇魯國家公園、姆魯國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲尼亞國家公園內的岩洞保存著古老壁畫與人類遺跡。（圖／砂拉越旅遊局提供）

尼亞國家公園-4萬年的古老壁畫與人類遺跡
尼亞國家公園以其龐大的洞穴系統和史前文明遺跡聞名於世，這裡的岩洞保存著超過4萬年的古老壁畫與人類遺跡，漫步洞穴之際，能一窺遠古時代的生活樣貌。同時，洞穴內還棲息著約500萬隻金絲燕和蝙蝠，當地原住民至今仍依靠收集燕窩維生，延續著他們與洞穴的深厚連結，讓尼亞洞至今仍是當地生活與文化的重要支柱。

▲2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園，以及京那峇魯國家公園、姆魯國家公園。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲陽光從洞頂灑落在奇異的岩層上。（圖／砂拉越旅遊局提供）

對於台灣遊客而言，搭AirAsia前往東馬又更加便利了，除了台北至沙巴亞庇已有每日直飛的航班，為了服務更多台灣遊客，AirAsia也將於11月17日起，開通高雄直飛亞庇的航線，讓南台灣的遊客也能輕鬆展開東馬之旅，體驗當地獨特的生態與文化魅力。

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