康芮逼近！全台森林遊樂區、步道明起預警性休園一覽

▲宜蘭太平山30日早上10點起休園。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

康芮颱風海警已經發布，預估最快明（30日）清晨5時30分或上午8時30分發布陸警。林業保育署也公告全台國家森林遊樂區、步道明起預警性休園情況，向陽、嘉明湖山屋早上8點起暫停開放，宜蘭太平山早上10點起休園。

因康芮颱風來襲，林業保育署轄管國家森林遊樂區與軌道設施最新預警性休園與停駛情形如下：

一、國家森林遊樂區：

1.太平山自10月30日10時起，阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南自10月30日17時起休園。

2.內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、八仙山、大雪山、武陵、奧萬大、合歡山自10月31日起休園。

▲太平山10/30預警性休園。（圖／林保署宜蘭分署提供）

二、林業鐵路：

1.太平山蹦蹦車自10月30日10時起停駛。

2.阿里山林業鐵路本線與支線自10月30日17時起停駛。

3.烏來台車自10月31日起停駛。

▲烏來台車10月31日停駛。（圖／新竹林區管理處提供）

三、登山山屋：

1.九九山莊即日起暫停開放。

2.向陽、嘉明湖山屋自10月30日8時起暫停開放。

▲花蓮大農大富平地森林園區預警性封閉。（圖／花蓮分署提供）

林保署花蓮分署也補充說明，轄內各育樂場域自10月30日下午5時預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館以及轄內各自然步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。

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