日本環球影城最新任天堂「咚奇剛國度」將開幕　跨年26小時無限玩

▲日本環球影城年末有一系列活動接力登場。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城迎來最熱鬧旺季，有正如火如荼登場中的萬聖節活動外，緊接著聖誕節、跨年與新春活動也將陸續登場，還有任天堂最新樂園也將於第四季開幕。想要實際感受樂園歡樂氛圍，旅遊電商Klook與旅遊業者可樂旅遊均推出特別行程，如Klook即日起開賣2025樂園跨年活動，可樂旅遊趁著ITF到來，也開賣獨家新春包場派對，讓旅客享受精彩表演及自助美饌。

▲超級任天堂世界今年第四季將迎來全新「咚奇剛國度」園區。（圖／記者謝盛帆攝）

日本環球影城年末活動亮點不間斷，首先備受期待的就是「超級任天堂世界」將迎來全新園區「咚奇剛國度」，預計第四季開幕，可樂旅遊在今年ITF台北國際旅展中也將有拍照打卡點，讓旅客搶先體驗，並在現場祭出「日本環球影城門票買1送1」，以及獨家新春包場派對，讓旅客享受精彩表演及自助美饌。

▲日本環球影城「NO LIMIT! 跨年倒數2025」派對可以26小時暢玩。（圖／日本環球影城官網）

Klook則率先開賣「NO LIMIT! 跨年倒數 2025 派對入場券」，旅客從2024年12月31日19:00至2025年1月1日21:00共計26小時，將可無限自由進出暢玩，包含「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™」、「哈利波特禁忌之旅™」、「鬼滅之刃XR乘車遊~在刀匠村奔馳吧~」、侏羅紀公園雲霄飛車「飛天翼龍」，以及今年全新登場的「名偵探柯南4-D現場表演秀~星空的寶石~」等精彩刺激的設施與表演。

▲還能欣賞跨年倒數煙火。（圖／日本環球影城官網）



此外，園區將於2024年12月31日23:50至2025年1月1日00:05，於格拉梅西公園潟湖施放約4000發煙火「跨年倒數時刻」，並有音樂和燈光秀表演，讓每位旅客將能沉浸於熱情與歡樂之中。

除了暢玩26小時及燦爛奪目的煙火，日本環球影城也將濃縮2024年最受歡迎的娛樂表演，於2024年12月31日19:10至2025年1月1日00:15舉辦「跨年倒數特別舞台」，從春季萌翻全場的「美樂蒂與酷洛米可愛搖滾舞台」，到夏日掀起《航海王》粉絲狂熱的「航海王劇場秀2024」，以及和BTS等偶像團體聯手打造的「HYBE MUSIC GROUP」經典歌曲和音樂影片，讓大家盡情跳舞狂歡。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）