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飲料買1送1、配料免費加！手搖飲「萬聖節限定優惠」懶人包

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲手搖飲萬聖節優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節快到了，《ETtoday新聞雲》幫整理各家手搖店的「萬聖節限定優惠」，不僅有指定飲品買1送1，還有配料免費加、飲料升級等好康，小確幸一次收。

▲▼KUNG FU TEA 功夫茶推出全新「芭樂系列」。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲功夫茶祭出芭樂系列買1送1。

●KUNG FU TEA 功夫茶
KUNG FU TEA 功夫茶全門市將於10月31日祭出「芭樂系列同品項買1送1」，單筆限購1組，數量有限、依各門市現場供應為主；「芭樂系列」是使用著時成熟芭樂製成鮮萃原汁，保留最原始風味及豐富營養價值，甜度高、香氣足，再加入檸檬原汁增添酸甜口感，有無咖啡因的「芭樂輕檸」以及加入綠茶的「芭樂檸檬綠」共2飲品選擇。

●CoCo
CoCo將於10月31日祭出「買1送1」優惠，只要購買大杯阿薩姆奶茶就送大杯珍珠奶茶，且開放冰量、糖度任選，門市、都可訂線上點餐皆享優惠，數量有限、售完為止，提醒部分門市無參與此活動。

●春陽茶事
春陽茶事全門市即日起至10月31日祭出「原茶免費升級芝士瑪奇朵」優惠，期間只要購買春陽烏龍、四季青茶、春陽紅茶、萃玉綠茶任一飲品，即可免費升級「芝士瑪奇朵系列」，換算下來等於打出6折優惠，每人限購2杯、售完為止。

「芝士瑪奇朵系列」是選用原茶作為基底，再鋪上厚厚一層綿密海鹽芝士奶蓋，加入些許海鹽的奶蓋口感鹹甜香濃，更添綿密滋味。

▲▼頃刻間推萬聖節限定免費加料活動。（圖／頃刻間提供）

▲頃刻間推免費加料活動。

●頃刻間
頃刻間全門市即日起至10月31日祭出「免費加料」活動，期間只要於門市購買任一飲品即可直接多加「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」，一次就能免費吃到2種配料。

●五桐號
五桐號即日起至11月5日祭出「3大飲品買1送1」優惠，品項包括「蜜后春蘋」、「粉粿青檸冬瓜」及「玉堂春茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●康青龍
康青龍即日起至11月5日祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「仙凍黑奶茶」、「粉紅佳人」、「春釀青梅綠茶」及「御香烏龍青茶」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 萬聖節 買1送1

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