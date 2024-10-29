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草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

▲位於鐵花村中心點的「鐵花－村長的家」，是今年台東最夯的咖啡甜點店。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／台東報導

到台東市旅遊，一定不能錯過的景點，當然是著名的文創景點「鐵花村」，鐵花村就位於鐵道藝術村旁，前身為台鐵局的舊貨倉宿舍。到了周末還會有音樂表演和好逛的市集，除了好拍好逛之外，鐵花村裡頭也有幾間好吃的咖啡廳，近期最夯的就是這間「鐵花－村長的家」，招牌的巨大水果可頌，是許多台東人下午茶的點心首選。

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

▲店內有許多讓人回憶起童年時光的用品與擺設，不愧是「全村的希望」。

今年初新開幕的「鐵花－村長的家」，是鐵花村內唯一的日式傳統建築，雖然外觀是傳統的日式宿舍，內部則重新裝潢整修過，入口處有許多兒時回憶的玩具和零食，也有充滿古早味的家具擺設，讓人一走進「鐵花－村長的家」，踩上嘎吱作響的木地板，就像走進時光隧道。

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼「鐵花－村長的家」裡古色古香，讓人彷彿跌入時光隧道。

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

檯面上整排的當日現做甜點，讓人看了不禁食指大動，水果可頌絕對是這裡的招牌，除了超級巨大的可頌外觀引人注目外，搭配新鮮的當季水果更是吸引螞蟻人的目光。村長堅持，所有食材全都使用台東在地食材，希望能夠造福回饋台東鄉親。

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼巨大可頌是店內招牌，會隨著季節推出不同水果或當季食材搭配的組合，可麗露也是必點甜點之一。

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

到了冬季，還有新鮮的草莓可頌，鮮嫩欲滴的草莓，擺放在可頌上頭，再撒上些許金箔，只要開門10分鐘內就會被秒殺，是吃貨們絕對要打卡炫耀的招牌甜點。如果想算準可頌出爐的時間趁熱品嚐，也可以先私訊或電話詢問出爐時間並預定，避免撲空。

▲▼鐵花村－村長的家,草莓可頌,千層蛋糕。（圖／翻攝自村長的家Instagram）

▲剛開幕時正好是草莓季，鮮嫩的草莓可頌往往開店十分鐘內就秒殺。（圖／翻攝自村長的家Instagram

▲▼ 鐵花村－村長的家。（圖／記者黃凱翊攝）

▲新推出的「千層可頌蛋塔」選用法國百年奶油品牌萊思克，村長驕傲地說，保證是在地最香濃，原料最頂尖的。

除了當季限定的水果可頌之外，在地人喜歡吃的甜點，還有高級食材製作的可麗露和千層可頌蛋塔等，千層可頌蛋塔選用法國百年奶油品牌萊思克，入口就有濃濃奶香，口感超級酥脆，絕對是你在台東吃到最香濃、原料最頂尖的千層可頌。每當下午想找間咖啡廳滿足自己的甜點胃，不妨來「鐵花－村長的家」串串門子，這裡也是間寵物友善的咖啡廳，只要自家毛小孩不影響其他客人，就可以帶進店內一起享受午茶時光！

▲▼鐵花村－村長的家,草莓可頌,千層蛋糕。（圖／翻攝自村長的家Instagram）

▲千層蛋糕使用高級的日本中澤奶霜，讓人吃得開心也獲得健康。（圖／翻攝自村長的家Instagram

另外，位於鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳，前身是日治時期的警官宿舍，是由導演黃朝亮承租轉型成咖啡廳，店裡有兩隻親人貓咪，店內飲料有手沖咖啡、義式咖啡，還有茶飲，有台東特色的洛神飲、小油菊，肉桂捲跟咖啡都十分有水準，且全是黃朝亮導演的老婆親手製作的，加上復古的日式建築，環境非常加分。

▼位於鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」也值得順遊造訪。

▲▼鐵花村附近的「太麻里文創咖啡」，是一間日式建築改建而成的咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

鐵花-村長的家

地址：台東縣台東市鐵花路350號
營業時間：平日14:00-22:00、假日13:00-22:30（不定期公休）
聯絡電話：0981－284007

關鍵字： 美食雲 國內旅遊系列 台東美食 村長的家 鐵花村 可頌 千層可頌 千層蛋糕

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