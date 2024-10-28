泰山「200米蒜香藤紫瀑」開花了！每年逾萬人朝聖　花期最多10天

▲泰山區「楓樹河濱公園」種植200公尺長的「蒜香藤」，成為當地人氣景點。（圖／翻攝自賞花快報）

記者彭懷玉／台北報導

新北市泰山區「楓樹河濱公園」內，因為種植200公尺長的「蒜香藤」，每年10月底盛開時，花朵沿著棚架垂落，猶如一席紫色瀑布，浪漫景致吸引上萬民眾朝聖，如今蒜香藤已悄悄綻放4-5成，預計花期僅7-10天，不妨把握颱風前先去欣賞。

▲在泰山區公所、楓樹里里長及地方志工維護下，楓樹河濱公園內的蒜香藤今（28日）花開4-5成。（圖／景觀處提供）



在泰山區公所、楓樹里里長及地方志工們悉心維護下，泰山楓樹河濱公園內的蒜香藤綻放了！放眼望去，一串串花穗垂掛枝頭上，猶如高掛綠樹的紫色流瀑，美得令人傾心，且因每朵花僅會盛開一周，顯得更加彌足珍貴。

▲區公所表示，過往花季期間，大約有破萬人次前去觀賞，請民眾賞花時，務必愛護環境。（圖／翻攝自賞花快報）

新北市景觀處向《ETtoday新聞雲》透露，今日實地走訪，目前花開約4-5成，預計10月30日至31日會綻放，花期大約7-10天左右。不過，可能還是要看到時風雨過後花況是否能維持，因此鼓勵大家把握花期，或在颱風前先去欣賞。

而區公所表示，過往花季期間，大約有破萬人次前去觀賞，請民眾賞花時，務必愛護環境，共同發揮功德心，不傷害花卉植栽，不留下任何垃圾。假如怕到了當地沒花可賞，泰山區公所網站也會每日更新花況，讓旅客不至於撲空。

楓樹河濱公園蒜香藤花海

地址：新北市泰山區明志路一段19巷5弄，步行約300公尺即可抵達