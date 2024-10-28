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銀山溫泉最新冬季管制懶人包！下午4點後進入要買票　11月開賣

▲▼日本銀山溫泉。（圖／株式会社銀山荘提供）

▲日本銀山溫泉今年12月20日起進行冬季管制。（圖／株式会社銀山荘提供）

記者蔡玟君／綜合報導

位於日本山形縣的銀山溫泉宣布，從今年12月起至明年（2025）3月底為止，實施冬季交通管制與入場管制。《ETtoday新聞雲》整理出最新管制條件，當地於冬季時間分為3個時間帶，下午4點前一日遊旅客可自由進出銀山溫泉；下午5點後實施人數管制、需購票；晚上8點後至隔天早上10點期間，只有入住當地旅館與預訂餐廳用餐的旅客可以進入。

銀山溫泉的雪景與古色古香街道，是東北地區最美的山中絕景，每年都吸引許多旅客特地造訪。但隨著遊客越來越多，也為當地帶來過度觀光困擾，因此今年當地管理單位宣布實施以下交通與入場管制，並將進入銀山溫泉分成3個時間帶。

▲▼銀山溫泉交通管制。（圖／銀山溫泉組合提供）

▲銀山溫泉將實施交通管制。（圖／銀山溫泉組合提供）

■銀山溫泉冬季管制時間

12月20日起至2025年3月底為止。

■交通管制區間

十分一關所跡至銀山溫泉方面的縣道188號線。

■交通管制時間

下午4點至隔天早上10點，該時間帶一日遊旅客無法進入銀山溫泉，請事先做好旅行計畫。

▲▼日本銀山溫泉。（圖／photoAC）

▲今年銀山溫泉12月20日起至明年3月底為止，晚上8點至隔天早上10點期間，非住宿客和餐廳預約客禁止進入。（圖／photoAC）

■進入銀山溫泉分為以下3個時間帶

1.早上10點至下午4點：無需購票、沒有人數管制，任何自由行旅客或團體都可自由進出；最後一班從溫泉街離開的接駁巴士為下午5點。

2.下午5點至晚上8點：採入場總量管制，每小時限制100人，需事前預約購票才能在此時間帶進入，預計11月上旬開賣。

3.晚上8點至隔日早上10點：限制只有入住當地旅館、預約餐廳用餐，以及在地業者、居民等可以進入，若已經預約入住或用餐，可洽旅館或餐廳進行事先登記，就沒有入場管制問題。

▲▼日本銀山溫泉。（圖／ETtoday資料照）

▲白天銀山溫泉開放旅客自由前往。（圖／ETtoday資料照）

■交通方式

銀山溫泉管理單位將規劃大石田站至銀山溫泉的直通巴士，並附入場券，預計11月上旬開放預約。雖然亦可搭乘一般路線巴士前往銀山溫泉，但管理單位提醒，除了會受到入場票券的限制外，路線巴士巡迴市區至大石田站，過去經常因遊客太多導致當地人無法搭乘，因此建議旅客搭乘從大石田站出發的直達巴士。

▲銀山溫泉。（圖／記者王彥甯攝）

▲銀山溫泉最代表旅館「能登屋」。（圖／記者王彥甯攝）

■常見問題一次看

1.已經預訂當地旅館是否需要門票？

已經預訂當地旅館或餐廳用餐，不需要門票，可向旅館或餐廳事先登記。

2.搭市營巴士前往銀山溫泉需要入場券嗎？

若下午4點前搭市營巴士前往不需要門票，可是最晚下午5點必須離開；如果是下午4點後才搭市營巴士前往，則需要門票。

3.我是下午4點前（非入場管制時間）進入銀山溫泉，可以停留到管制時間後嗎？

雖然沒有嚴格控管，但所有沒購買門票的旅客依據規定最晚下午5點前必須離開銀山溫泉，如果不遵守規定的話，返程搭巴士時可能會有罰則；如果抱持破壞規定的心態，官方建議不要前往。

4.如果已經購買下午5點後的入場券，可是提早進入銀山溫泉街，管制時間到需要返回出示票券確認嗎？

從溫泉街返回搭乘接駁車時會有工作人員確認門票，所以不需返回，可以繼續停留，只要依照規定晚上8點前離開即可。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 銀山溫泉 日本東北旅遊 東北旅遊 泡湯旅遊 亞洲旅遊

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