里肌豬排套餐買一送一　「勝勢」插旗大巨蛋商場優惠連推3天

▲勝勢日式豬排「里肌豬排套餐（小份）」。（圖／勝勢日式豬排提供）

記者黃士原／台北報導

豬排專賣店「伊勢路-勝勢日式豬排」目前全台有4家分店，第5家店將進駐台北大巨蛋商場B2的花園綠廊，10月30日正式開幕，首3日祭出里肌豬排套餐買一送一，每日限量30份。

「伊勢路-勝勢日式豬排」來自日本伊勢神宮所在地三重縣，品牌發源地臨近伊勢灣，以高達4成的炸海鮮料理與時下日式豬排店區隔，目前在台北、新北、新竹與台南各有1家店，第5家店將進駐台北大巨蛋商場B2的花園綠廊，10月30日正式開幕。

▲勝勢日式豬排的「勝・巨蛋漢堡」。（圖／勝勢日式豬排提供）

慶祝勝勢大巨蛋店鋪開幕，勝勢日式豬排10月30日起連3天推出「里肌豬排套餐（小份）310元」買一送一，每日限量30份。為了讓球迷觀看球賽也能享用美食，新推「勝・巨蛋漢堡」，將3顆腰內豬排的份量堆疊結合為一個14公分的超大豬排，刷上特製醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲。

▲身分證4碼中1碼並消費牛排主餐，可免費吃冠軍豬肋排1份。（圖／業者提供）

另外，歡慶登台10周年，美國連鎖品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」祭出周年慶活動，11月11日前，只要身分證含有「1025」4碼，並內用點購900元以上牛排主餐，即可獲得特製冠軍豬肋排1份，昨日則是宣布優惠加碼放寬，只要身分證對中4碼任1碼即享優惠。