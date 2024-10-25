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Mr.Wish「草莓甜點系飲品」開喝！吸得到阿華田脆酷粒、Q彈愛玉

▲▼Mr.Wish推草莓甜點系飲品「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推出2款草莓甜點系飲品。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」推出全新「草莓甜點系飲品」，並以超可愛Kakao Friends聯名造型罐盛裝，有「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」2飲品選擇，皆是使用加了草莓的冰沙作為基底，分別搭配酥脆阿華田脆酷粒、Q彈愛玉等料，即日起於全門市上市。

▲▼Mr.Wish推草莓甜點系飲品「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」。（圖／Mr.Wish提供）

▲「草莓提拉米蘇」是選用草莓冰沙搭配酥脆阿華田脆酷粒、芝芝奶蓋組合。

▲▼Mr.Wish推草莓甜點系飲品「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」。（圖／Mr.Wish提供）

▲「草莓橙橙」選用草莓柳橙冰沙結合鮮搗草莓、愛玉等料。

Mr.Wish推出2款夢幻草莓系列飲品，其中，「草莓提拉米蘇」是選用濃郁香甜草莓冰沙撒上酥脆阿華田脆酷粒，最後疊上絲滑芝芝奶蓋；「草莓橙橙」則是把香甜草莓鮮搗放至底層，再層層堆疊草莓與柳橙打成的清涼冰沙、Q彈愛玉，打造滿滿咀嚼口感，售價皆為95元，即日起於全門市開賣。

另外，2款飲品皆搭配超可愛Kakao Friends造型罐裝，「草莓提拉米蘇」是使用桃子造型罐，「草莓橙橙」則是搭配萊恩造型罐，數量有限、售完為止。

▲▼50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供）

▲50嵐推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」。（圖／50嵐提供）

50嵐近日也推出全新飲品「重焙烏龍拿鐵」，選用全新茶葉經過細火慢慢深焙成醇厚烏龍茶，口感滑順、焙火香十足，再以茶湯與鮮乳1:1的比例調配製成，增添奶香的烏龍茶溫潤又好喝，中杯售價50元、大杯65元。

50嵐重焙烏龍拿鐵即日起於北區6門市包括南勢角店、長春店、縣總店、西寧店、內湖園區店、永康店，以及中區10門市包括桃園南平店、長庚一店、新竹竹科新店、中正店、台中健行店、向心南店、精誠店、沙鹿靜宜店、雲林斗六中山店及嘉義友愛店共16門市搶先試賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 50嵐

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