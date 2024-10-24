吃到飽千元有找！青焰牛排館進駐新竹伊普索　開幕推4人行1人免費

▲青焰牛排館進駐新竹伊普索，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等11款主餐。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

繼新莊嘉軒酒店之後，路易莎投資的「青焰炭火熟成牛排」10月26日進駐新竹伊普索酒店。慶祝開幕，11月10日前可享4人同行1人免費。

10月26日進駐新竹伊普索酒店開幕的青焰炭火熟成牛排，主打主餐+半自助餐的semi-buffet，不僅提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、義式烤半雞等11道海陸主餐，餐價798元至1199元。

▲青焰新竹店的餐檯上提供多款泰式料理。（圖／路易莎提供）

在青焰點用主餐，就享有自助吧吃到飽，新竹店的餐檯還提供冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、火山排骨及月亮蝦餅等泰式料理，甜品、水果與冰淇淋也是無限量供應。如果只想吃自助吧也可以，12歲以上單點價格729元，6至12歲538元，3至6歲269元。

▲乾杯集團歡慶會員突破百萬人，11月推出「世界級美味巡禮」，會員可獲得總價值5548元的「美味巡禮大禮包」。（圖／乾杯提供）

另外，乾杯集團歡慶會員突破百萬人，11月推出「世界級美味巡禮」，無論是新加入或是既存會員，都能獲得總價值5548元的「美味巡禮大禮包」，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、黑毛屋、黑毛屋本家、高木和牛食堂、麻辣45放題的餐點兌換券，像是老乾杯與Kanpai Classic兩人同行，可兌換限量日本和牛頂級肋眼薄切燒。