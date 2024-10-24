ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃到飽千元有找！青焰牛排館進駐新竹伊普索　開幕推4人行1人免費

▲青焰炭火熟成牛排新竹店。（圖／路易莎提供）

▲青焰牛排館進駐新竹伊普索，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等11款主餐。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

繼新莊嘉軒酒店之後，路易莎投資的「青焰炭火熟成牛排」10月26日進駐新竹伊普索酒店。慶祝開幕，11月10日前可享4人同行1人免費。

10月26日進駐新竹伊普索酒店開幕的青焰炭火熟成牛排，主打主餐+半自助餐的semi-buffet，不僅提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、義式烤半雞等11道海陸主餐，餐價798元至1199元。

▲青焰炭火熟成牛排新竹店。（圖／路易莎提供）

▲青焰新竹店的餐檯上提供多款泰式料理。（圖／路易莎提供）

在青焰點用主餐，就享有自助吧吃到飽，新竹店的餐檯還提供冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、火山排骨及月亮蝦餅等泰式料理，甜品、水果與冰淇淋也是無限量供應。如果只想吃自助吧也可以，12歲以上單點價格729元，6至12歲538元，3至6歲269元。

▲乾杯集團歡慶會員突破百萬人，11月推出「世界級美味巡禮」，會員可獲得總價值5548元的「美味巡禮大禮包」。（圖／乾杯提供）

▲乾杯集團歡慶會員突破百萬人，11月推出「世界級美味巡禮」，會員可獲得總價值5548元的「美味巡禮大禮包」。（圖／乾杯提供）

另外，乾杯集團歡慶會員突破百萬人，11月推出「世界級美味巡禮」，無論是新加入或是既存會員，都能獲得總價值5548元的「美味巡禮大禮包」，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、黑毛屋、黑毛屋本家、高木和牛食堂、麻辣45放題的餐點兌換券，像是老乾杯與Kanpai Classic兩人同行，可兌換限量日本和牛頂級肋眼薄切燒。

關鍵字： 美食雲 青焰牛排館 新竹伊普索 semi-buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

推薦閱讀

13萬人資料恐外洩！東南旅遊證實

13萬人資料恐外洩！東南旅遊證實

孤獨星球「2025年最佳旅遊地」出爐

孤獨星球「2025年最佳旅遊地」出爐

星野公布「台人最愛前3名飯店」！

星野公布「台人最愛前3名飯店」！

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

周杰倫阿妹接連開唱大巨蛋　周邊飯店住房率飆破8成

周杰倫阿妹接連開唱大巨蛋　周邊飯店住房率飆破8成

青焰牛排館進駐新竹伊普索

青焰牛排館進駐新竹伊普索

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

米其林名店「鮨增田台北」明年1月熄燈

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

郭董指定婚宴菜色！南門市場4家美食

台中國際花毯節「太空花境」亮點先看

高雄山東麻醬麵復活！

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

秋日櫻花！三峽逾百株美人樹花開7成

COLD STONE推超可愛酷洛米蛋糕捲

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

13萬人資料恐外洩！東南旅遊證實

孤獨星球「2025年最佳旅遊地」出爐

星野公布「台人最愛前3名飯店」！

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

周杰倫阿妹接連開唱大巨蛋　周邊飯店住房率飆破8成

青焰牛排館進駐新竹伊普索

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366