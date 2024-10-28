華航2024 ITF線上旅展機票77折起　購票再抽商務艙！

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

「歡樂回憶製造機，準備起飛！」

年度旅遊盛事「2024 ITF台北國際旅展」火熱開跑，中華航空於10/9～11/15特別推出ITF線上旅展，不僅全航線提供最低77折起的超值優惠，更有機會贏得全球商務艙機票，讓你的旅遊夢想輕鬆實現，還有額外驚喜好禮。

此次旅展不僅是旅遊愛好者的年度盛宴，更是一個創造珍貴回憶的絕佳機會，華航邀請大家一同展開探索世界的美好旅程！

▲華航2024 ITF線上旅展，購票即抽商務艙機票，讓旅遊夢想由此展開。（圖／shutterstock）

華航這次推出ITF線上旅展，除了祭出各航線的強檔限時優惠外，也帶來了許多豐富的活動。消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動。將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票，還有筆電、電子書、Klook全球玩樂金等豐富好禮。

此外，凡購票登錄者，不需抽獎就可以獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券。

▲參加華航網路互動遊戲，有機會獲得帛琉機票。（圖／shutterstock）

今年中華航空目標是帶給國人美好回憶錄，本波活動的另一項亮點是 ｢與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票｣ 互動活動。

消費者只需進入活動網站，參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，即有機會獲得帛琉機票，讓你與家人朋友在海島天堂度過難忘假期。

▲華航ITF線上旅展提供77折起的優惠，北海道最低TWD14,000起(未稅)。（圖／shutterstock）

為滿足旅客的需求，華航ITF線上旅展自10/9開始，提供77折起的優惠機票回饋旅客。

臨近的香港只要TWD3,016起(未稅)、馬尼拉只要TWD3,668起(未稅)、沖繩、新加坡最低不到6千元、還有直飛帛琉每週四班，只要TWD7,760(未稅) 起，帶你沉浸享受上帝的水族箱。

另外針對消費者喜愛的熱門航點進一步再加碼：東京最低只要TWD9,210起(未稅)、北海道最低只要TWD14,000起(未稅)。

▲冬季旅遊就要到歐洲體驗聖誕市集歡樂氛圍。（圖／shutterstock）

長程線的部份，美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為TWD22,231起(未稅)及TWD18,165（未稅），歐洲線倫敦、法蘭克福只要TWD21,717起(未稅)、TWD24,047起(未稅) 即可成行。紐澳線則推薦奧克蘭TWD19,858(未稅)、布里斯本TWD17,523起(未稅) 輕鬆享受南半球的春天美好 。

除了航點票價優惠，日本熊本縣、香川縣也有加碼禮。買熊本機票還可以抽熊本住宿券，而香川加碼為華航官網購票期間限定優惠外，另有單程票價再折最低500元起，來回票再折最低1,000元起，眾多優惠一定要把握！

更多訊息：

華航ITF線上旅展 https://reurl.cc/yvbXqD