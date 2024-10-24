角板山行館戶外空間全開放！景觀平台賞北橫風光　室內展館年底開

▲桃園復興區「角板山行館園區」戶外空間全開放。（圖／風管處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

桃園復興區「角板山行館園區」有新面貌了！角板山觀光場域從去年底閉園，採階段性整修，今年7月先行完工步道及野餐平台，而景觀工程已於10月11日完工，園區戶外空間自即日起全面開放。至於樟腦收納場事務所、回字館及行館等建築物，目前正進行室內展示更新，預計12月配合梅花季活動同步開展。

▲工程聚焦於園區北入口廣場的角板山樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化。

桃園市風管處辦理的「北橫故事-角板山觀光場域再造工程」於2023年12月開工，景觀設施改善工程中，聚焦於園區北入口廣場的角板山樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化，以及透過廣場鋪面，刻劃當時建築群的歷史痕跡、角板山行館主入口意象重塑、闢建公用停車空間、優化園區場域的景觀及建築物電力設施，並栽植各式花草灌木、增設休憩平台及茶坊服務設施改善等。比較特別的是，還有為蜜蜂和鳥類設置的獨居蜂旅館及鳥屋。

▲▼今年7月先行完工野餐平台及步道。



另外，也配合節能減碳政策，拆除後的石材及木頭材料，規劃作為停車場回填基底、階梯平台、廣場家具座椅、景觀砌石牆等，響應減少碳足跡及環境保護措施，拆除再利用率達50%。

▲▼樟腦收納場事務所、回字館及行館等建築物，目前正進行室內展示更新，預計12月配合梅花季活動同步開展。



桃園市政府觀旅局局長周柏吟表示，市府於2023年開始打造「探索北橫」旅遊品牌，而角板山為復興區重要行政、商業中心，亦為北橫遊憩廊帶的發展重心。未來角板山行館園區開放後，以冬季角板山行館梅花季活動為新的一年暖身，屆時民眾可到全新開放的行館園區內賞梅品茗、新春揮毫等，後續將持續推出角板山民歌演唱會、整合夜間觀光資源，還會舉辦夜間觀星活動。

▲▼角板山行館園區2公頃占地種植了296棵梅樹，為北台灣最大梅園。（資料照／桃園市觀旅局提供）



說到角板山行館，最知名的非愈冷愈開花的梅花莫屬，角板山行館園區於民國50年開始種植梅花，2公頃占地種植了296棵梅樹，為北台灣最大梅園。照往年經驗，每年約在一月初迎來梅花綻放，花季平均約14萬人前來參觀，徜徉在雪白花海下野餐，享受難得的雅興。