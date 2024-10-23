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台灣欒樹、美人樹花期倒數！新北「11處秘境賞花點」一次公布

▲新北市板橋區文化路一段漢生東路、新店陽光運動公園的台灣欒樹。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲新店陽光運動公園的台灣欒樹。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

記者彭懷玉／台北報導

今（23日）霜降，進入秋季最後一個節氣，台灣欒樹及美人樹是金秋主角，但花季已近尾聲。新北市景觀處整理出11個賞花點，均為交通方便的地點或罕為人知的秘境，待雨過天青、趁花凋落之前，按圖索驥跟著攻略起來。

▲新北市板橋區文化路一段漢生東路、新店陽光運動公園的台灣欒樹。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲新北市板橋區文化路一段、漢生東路的台灣欒樹。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

台灣欒樹
台灣欒樹為市區常見之行道樹，一年四季變化不斷，觀賞期長。從滿株綠葉到花期開滿黃色小花，結果時又轉為紅褐色，蒴果乾枯成為褐色而掉落，四色變化又名「四色樹」，是台灣秋季賞花的代表樹種之一。

新北市台灣欒樹在哪：
1.新店-陽光運動公園
2.林口-扶輪公園
3.中和-錦和運動公園
4.新莊-新莊體育園區
5.板橋-文化路一段與漢生東路一帶

▲淡水奎柔山路種植了約300多株美人樹。（資料照／翻攝自賞花快報）

▲淡水奎柔山路種植了約300多株美人樹。（資料照／翻攝自賞花快報）

美人樹
美人樹又稱酒瓶木棉、美人櫻、酩酊樹，跟木棉樹同科，樹高達10至15公尺，因型態優美，花朵殷紅而稱美人樹。桃粉色的碩大花朵在枝頭盛開，遠觀頗有櫻花的風貌，讓人以為是開在秋季的櫻花，教人流連忘返。

新北市美人樹在哪：
1.淡水奎柔山路
2.三峽安溪翠堤
3.板橋八德公園前
4.板橋雙十路2段至三民路1段間
5.新莊體育園區、思源路
6.鶯歌永吉公園

▲新北市三峽安溪里旁，種植整排約100多株美人樹，目前平均花開7成。（圖／新北市水利局提供）

▲桃粉色的碩大花朵在枝頭盛開，遠觀頗有櫻花的風貌，讓人以為是開在秋季的櫻花。（圖／新北市水利局提供）
新北市景觀處說明，新北最知名的兩大美人樹景點分別是淡水奎柔山路及三峽安溪翠堤。奎柔山路（北8鄉道）連結了淡水區義山與三芝區北新庄，兩旁種植了約300多株美人樹；三峽河右岸的安溪里堤頂步道，約350公尺長的堤防，種有數10棵美人樹沿堤岸排列，花季時，美人樹為水岸風光增添風情。

▲新北市三峽安溪里旁，種植整排約100多株美人樹，目前平均花開7成。(圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲新北市三峽安溪里旁，種植整排約100多株美人樹，目前平均花開7成。(圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

景觀處提醒，目前（截至10月底）欒樹多已至蒴果期，少部分地方美人樹已到花季末期，以淡水奎柔山路來說，因受山陀兒颱風影響，10月初就已快撐不住，而三峽安溪翠堤仍有7成花況，想賞花的民眾需把握最後花期，不然只能等明年才能一親芳澤。

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