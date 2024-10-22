馬辣火鍋推「單身套餐」！一個人開鍋不加價　最低498元吃到飽

▲馬辣火鍋推「個人套餐」，最低498元。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

一個人也能嗑火鍋！隨著雙11光棍節即將到來，馬辣火鍋系列品牌，即日起推出「單身寵客方案」，最低498元可享個人套餐+歡樂吧吃到飽，而且不會加收個人開鍋費。

馬辣集團旗下的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus的個人套餐共有3種價位，最低498元（新馬辣Plus 598元起），可享13種肉品任選1款（5盎司）或海鮮任選5品，依不同價格，可以吃到美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛等組合，海鮮則有巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、干貝可選。歡樂吧供應的新鮮野菜、手工鍋物配料、冰淇淋、咖哩飯，全都可以吃到飽。

▲馬辣火鍋「個人套餐」可享13種肉品任選1款（5盎司）。（圖／馬辣集團提供）

馬辣集團表示，個人套餐不會加收個人開鍋費，鍋底提供蔬菜精力湯，加50元可升級7種經典湯頭。不過業者表示，「個人套餐+歡樂吧放題」為快閃活動，每日限量供應，馬辣西門店、馬辣公館店、新馬辣昆明店、桃園大江店不提供。

▲小福利麻辣鍋近期推出「Chill迺夜市」主題新菜。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌，近期推出「Chill迺夜市」主題新菜，供應到12月中旬，包括炸得香酥的迷你營養三明治、清脆爽口的台式經典鹹水雞、鹹甜的芋泥肉鬆一起丸、外脆內軟的黃金地瓜薯條，還有懷舊的楊桃汁及牛奶花生仁。

▲迷你營養三明治。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅表示，提到夜市美食，許多人就會聯想到基隆知名的營養三明治，為了讓大家吃火鍋的同時，也能品嘗這道台灣經典小吃，製作縮小版的迷你營養三明治，主廚將發酵好的麵糰沾上蛋液，均勻裹上麵包粉，炸至金黃香酥，接著加入香嫩的炸紅糟肉，搭配新鮮牛番茄、小黃瓜、火腿及水煮蛋，最後淋上沙拉醬，一口就能滿足。