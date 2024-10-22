身分證中「1025」4碼送豬肋排　10／25壽星甜點免費吃

▲身分證中「1025」4碼， 德州鮮切牛排送冠軍豬肋排。（圖／開展集團提供）

記者黃士原／台北報導

美國連鎖品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶登台10周年，即日起到店點用900元以上牛排主餐，並出示含有「1025」4碼證件的消費者，即可獲得特製冠軍豬肋排1份，10月25日當天壽星還可免費享用限定甜點。

德州鮮切牛排今年慶祝滿10周年，10月22起至11月11日推出一系列優惠。首先是活動期間秀出含有「1025」4碼（順序不限）的有效證件，內用點購900元以上牛排主餐（不包含雙主菜與3主菜）1份，就送冠軍豬肋排（四骨）1份。

▲德州鮮切牛排限定甜點「雲朵地瓜派對」與「冰心奶油麵包」。（圖／開展集團提供）

身分證號碼沒中沒關係，如果同為10月25日壽星，活動當月至全台德州鮮切牛排門市出示證明，可免費享用餐廳與POCKY聯手推出的限定甜點「雲朵地瓜派對」1份。

此外，德州鮮切牛排10月22起至11月11日全台同步推出超值加價購，包含超人氣配菜「辣牛肉沾醬」在內的系列餐點，皆推出限時折扣價、最高6折，牛肉蔬菜湯只要90元，吃牛排必備的碳酸飲料與生啤酒也全面買一送一。

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▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭周年慶優惠還有6天（10/27截止），原價210元的開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食及黃金魚排定食，全部特價169元，等於現省41元。周年慶期間，店內白飯、味噌湯、高麗菜絲一樣可以續加吃到飽。活動僅限內用、外帶，外送平台不適用。