開箱國泰航空最新「爾雅商務艙」！平躺座位首次有拉門　享4K螢幕

▲國泰航空最新「爾雅商務艙」亮相。（圖／國泰航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了提供更舒適的空中搭乘體驗，各家航空近年紛紛推出全新客艙設計。國泰航空就將旗下波音777-300ER機隊升級改造，正式推出全新「爾雅商務客艙」，並於近日完整亮相，環繞式包座位、首次引入拉門設計，和座位間的伸縮私人隔板，讓旅客能在高空享受專屬高隱私飛行時光，同時，特選經濟客艙和經濟艙也煥然一新。

▲▼最新「爾雅商務艙」均採環繞式包座位設計，並有獨立拉門。

全新升級的「爾雅商務客艙」強調可享有極致舒適、隱私和全方位功能。首先，每一個座位均採環繞式包座位設計，並首次引入獨立拉門，座位間設有私人隔板，隱私度大大提升。

▲▼多功能收納空間。

▲還有無線充電設計。

位子也設有多個置物空間，如側邊儲物格、小物收納空間、還有快速充電和無線充電，個人照明亦可隨心調節照向座位不同位置；螢幕下方設有伸縮折疊餐桌，更有專屬平板架。

▲4K解析度闊電視螢幕。

機上娛樂方面，旅客可透過15.6吋4K解析度電視螢幕享多項功能，包括調整座椅位置及查看洗手間使用情況，未來更可與同行旅伴同步機上娛樂，體驗個人化的享受。

升級改造的波音777-300ER客機目前投入執飛香港至北京的航班，並將陸續於其他區域及長途航線投入服務。國泰航空也預告，接下來將會在777-9型客機上推出領先全球的全新頭等客艙體驗，並在空中巴士 A330 型客機推出全新的平躺式商務艙。

▲卡達航空新一代「Qsuite空中私人套房」，上圖為四人套房。（圖／卡達航空提供，下同）

卡達航空則在今年法恩伯勒2024國際航空展中公開最新、超現代化的「新一代Qsuite空中私人套房 (Qsuite Next Gen）」，包括客製化的四人套房 （Quad Suites）、靠窗的雙人套房 （Companion Suites），並設有4K OLED可移動的 (IFE) 螢幕，以及為每個套房增設更多的私人空間，創新設計將為商務艙旅客帶來前所未有的舒適和尊貴體驗。

▲套房配備可動式 4K OLED Panasonic Astrova機上娛樂螢幕。

▲智慧電子設備。

全新設計的四人套房配備可動式 4K OLED Panasonic Astrova機上娛樂螢幕，卡達航空也是第一家設有該設施的航空公司，智慧螢幕可靈活調整位置，為四人套房及雙人套房共6名乘客打造出空中最寬敞的社交互動及工作區域；套房內的休息和用餐空間也大幅升級，採用智慧電子設備控制套房滑門增加隱私度，以及觸控式系統能調整照明。

此外，全新的四人套房配備更大的平躺式雙人床，並提供卡達航空獨有的5星級床鋪整理服務；全新的雙人套房與四人套房都具有在靠窗的台面共享空間。卡達航空表示，「新一代 Qsuite 空中私人套房」將於2025年在波音777-9 客機中亮相。