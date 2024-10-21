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京都3措施迎戰賞楓旺季　最新「空手觀光巴士」大件行李也能上車

▲▼日本旅遊，日本賞楓，日本楓葉，京都賞楓，京都旅遊，京都嵐山，嵐山保津川遊船賞楓，嵐山賞楓，京都紅葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都一直是最熱門的日本賞楓旅遊城市。上圖為嵐山。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季已經開跑，而京都為了迎接11月即將到來的旅遊旺季，規劃一系列措施，包括設置可提供多種語言服務的旅遊諮詢處、臨時行李寄送與寄放處。針對攜帶大型行李的旅客，現在也推出「空手觀光巴士（HANDS FREE BUS）」，以循環巴士來往於熱門住宿區域，以此紓解一般公車擠滿人潮問題。

京都長久以來備受「過度旅遊」困擾，其中「擠不上公車」問題更備受重視，從去年底開始，當地公車已明令禁止旅客攜帶大件行李搭公車，希望以此降低當地居民搭不到公車困擾。

▲▼京都空手觀光巴士。（圖／翻攝自官網）

▲最新空手觀光巴士。（圖／翻攝自官網）

隨著賞楓旅遊旺季即將到來，現在又有再最新「空手觀光巴士（HANDS FREE BUS）」，大人車票500日圓，從京都車站出發，沿途停靠京都東急飯店、四條堀川、京都全日空皇冠假日酒店、烏丸御池、四條烏丸等旅客住宿熱門選擇區域，每小時一班，讓攜帶大件行李的旅客可以搭乘，也可透過官網事前預約，目前預計行駛至12月27日為止。

▲▼京都車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都車站將在賞楓旺季推出多語言旅遊諮詢站、臨時行李寄送與保管處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都北野天滿宮夜間點燈，京都楓葉，京都賞楓景點，日本賞楓景點，日本紅葉，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北野天滿宮夜間點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，於11月16日、17日、23日、24日、30日，以及12月1日這6個周末日設立多語言服務的期間限定旅遊諮詢站，而臨時行李寄送與保管處將設於京都車站大樓站前廣場，服務日期為11月4日、16日、17日、23日、24日、30日，以及12月1日這7個假日周末，服務時間為上午9點至晚上8點。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 賞楓旅遊 亞洲旅遊

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