55米「神秘太空總部」太狂！2024台中國際花毯節亮點搶先看

▲「2024新社花海暨台中國際花毯節」11月9日到12月1日登場。（3D示意圖／台中市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

繼去年超浮誇「漂浮花卉城堡」之後，台中最狂的花卉盛宴又要來了！「2024新社花海暨台中國際花毯節」將於11月9日起在新社種苗改良繁殖場二苗圃登場，官方提前釋出「太空花境」3D動畫影片，今年竟端出總高17公尺、直徑55公尺的「神秘太空總部」，讓網友看了直呼「好想去。」

▲今年以20萬朵花、23種品種，打造逾6千坪展區。（圖／翻攝自大玩台中-臺中觀光旅遊局3D動畫影片，下同）



台中國際花毯節結合新社花海，合併為「2024新社花海暨台中國際花毯節」，將從11月9日起展至12月1日，橫跨4個周休假日。花毯節今年以20萬朵花卉、23種品種，包含萬壽菊、海棠、牽牛花、天使花、寶石鼠尾草、文心蘭等，打造2公頃（6,050坪）展區，令人耳目一新。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年有7大主題花卉藝術裝置，主花毯「太空花城」再突破創新，打造總高17公尺，直徑55公尺寬的神秘太空總部，展現歷年來最多的7個機械動態，每當整點展演時，會出現神秘客蒞臨花城，於太空軌道上帶領地球人來到未知的太空世界，一同感染花城的繽紛。

▲主花毯「太空花城」再創新，打造總高17公尺，直徑55公尺寬的神秘太空總部。



走進「環環相扣」象徵踏上永續探險旅程；「蟲獲新生」為一隻巨型獨角仙，翅膀上結合人造衛星葉片，穿梭在太空銀河裡；「時光隧道」外觀為巨大的太空香菇包造型，下方黑洞藏身神秘萬花筒，彷彿可引領前往未來世界；「探索未來」坐落於玉米田中，駕駛員是來自未來的神秘小貓太空人，帶領民眾一同遊歷園區。

▲「探索未來」坐落於玉米田中，駕駛員是來自未來的神秘小貓太空人。



觀旅局強調，今年首度以新社香菇太空包循環經濟及永續環境為脈絡，導入SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」為策展核心，開啟一段嶄新的太空花境探險旅程，帶民眾體驗環境永續的精神。

▲綠色永續秀行動擴大結合在地百位長照機構長者及百位幼童，共同佈置「共創基地」。



觀旅局說明，今年策展的綠色永續行動已啟動，擴大結合在地百位長照機構長者及百位幼童，共同佈置「草莓火箭」與「共創基地」，於展前親手創作及照料草花，展示後植栽回歸繼續養護，實踐綠色長照、藝術共創及社區美化。同時，活動展區內，規劃鋪設木棧道及設置進出入口斜坡，讓體弱、年長者或輪椅使用者可以盡情參觀每個主題區。