9米高「撐傘樂高人」降落高雄！4大關卡免費玩　還能拿降溫超能扇

▲9米高「撐傘樂高人」降落高雄。（圖／台灣樂高提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

9米高「撐傘樂高人」降落高雄！台灣樂高首次於高雄衛武營國家藝術文化中心設立好玩裝置，除了巨型樂高人偶，還有「玩心放大招」四大關卡供民眾闖關，即日起至11月10日免費玩，樂高粉絲們可別錯過。

▲▼第一關「玩玩樂-親子拼砌區」；「拍拍照-美照拍貼區」留下美好時刻。



高雄氣溫飆至30度，為了應對炙熱的天氣，樂高®「玩心放大招」邀民眾發揮玩樂超能力，第一關先到「玩玩樂-親子拼砌區」釋放靈感，運用積木拼砌心目中的降溫奇物；「拍拍照-美照拍貼區」留下美好時刻；進入「吹吹風-風扇互動區」展現超能力，迎接涼爽微風；最後，「乘乘涼-樂高人撐傘區」與樂高人拍照打卡，完成挑戰能獲得「樂高® 降溫超能扇」。

▲「吹吹風-風扇互動區」投入自己的降溫奇物，一鍵啟動大風扇。

業者表示，前1,000名填寫體驗問券並完成活動關卡，就有機會獲得樂高®授權專賣店（高雄義享時尚廣場A棟）免費體驗自製「樂高®迷你人偶工廠」乙次，及憑此加碼活動兌換券至店鋪購買滿499元，現場可折抵50元，該活動則延長至11月30日止。

▲填寫體驗問券並完成活動關卡，有機會獲得樂高®授權專賣店免費體驗自製「樂高®迷你人偶工廠」乙次。



樂高®「玩心放大招」體驗活動資訊

地點：高雄衛武營國家藝術文化中心北廣場（高雄市鳳山區三多一路1號）

日期：10月18日至11月10日

時間：周一至周五 16:00-20:00 / 周六日及國定假日 13:00-20:00

